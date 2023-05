La famosa Restaurant Week regresa con su décimo novena edición

Restaurant Week se realiza de forma simultánea en Altamar, Altura (Hotel Mitru), Bao Bar, Beef and Beer, Deli Sushi, Dt. Brew House, Eco, Fellini, Highlanders, La Bastille, La Casa del Camba, La Murillo, La Rufina, Margarita, Marko, Mestizo, Mezzo, Nina, Rojo, Rosmarino, The Carrot Tree, The Steakhouse, Tutto Pasta y Uva. Ofreciendo más de 50 opciones culinarias por apenas Bs. 110, los comensales podrán disfrutar de un menú gourmet completo que incluye entrada, plato principal, postre y bebida, elaborado por los mejores chefs de la ciudad.

Desde su inicio en 2014, este evento ha sido uno de los principales impulsores económicos del sector gastronómico, habiendo vendido más de 118.000 menús en las ediciones anteriores, lo que representa una inyección económica significativa para el sector. Además, por cada menú vendido, se destinarán Bs. 5 a la Fundación Operación Sonrisa, una organización benéfica que realiza cirugías gratuitas para niños con labio y/o paladar hendido. Los comensales tendrán tiempo hasta el 14 de mayo para disfrutar de una experiencia culinaria única y contribuir con una noble causa.