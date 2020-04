La nueva «Dune» de Denis Villeneuve se dividirá en dos películas

La nueva adaptación de «Dune» que prepara Denis Villeneuve se dividirá en dos películas, informó la revista Vanity Fair, que, tras desvelar ayer la primera imagen de este proyecto, hoy presentó otras fotografías de actores de su reparto como Javier Bardem u Óscar Isaac.

«No habría aceptado hacer la adaptación de este libro en una sola película», aseguró el director canadiense, uno de los cineastas más respetados del panorama contemporáneo gracias a películas como «Sicario» (2015), «Arrival» (2016) o «Blade Runner 2049» (2017).

«El mundo de ‘Dune’ es demasiado complejo. Es un mundo que basa su poder en los detalles», agregó.

Vanity Fair apuntó que la idea con «Dune» del estudio Warner Bros. puede ser parecida a la exitosa adaptación de «It» de Stephen King que dirigió el argentino Andy Muschietti en dos películas que, en total, recaudaron más de 1.100 millones de dólares.

Pese a la crisis global por el coronavirus que ha cerrado los cines y que ha ocasionado numerosos aplazamientos en el calendario de Hollywood, Warner Bros. mantiene el 18 de diciembre como la fecha de lanzamiento de la primera cinta sobre «Dune».

La primera imagen de este proyecto sobre «Dune» se conoció el lunes y mostraba a su protagonista Timothée Chalamet, nominado al Óscar por «Call Me by Your Name» (2017), como Paul Atreides a punto de dejar su planeta de Caladan y de poner rumbo a Arrakis.

Vanity Fair ofreció hoy un puñado más de fotografías en las que aparecen otras figuras de su estelar elenco como Javier Bardem, Óscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson o Jason Momoa.

«‘Dune’ es un libro (de Frank Herbert) que aborda la política, la religión, la ecología y la espiritualidad, todo ello con muchos personajes», dijo Villeneuve.

«Creo que por eso es tan difícil. Honestamente, es de lejos lo más difícil que he hecho en mi vida», añadió.

Villeneuve conectó además las tramas de ciencia-ficción de «Dune» con los cambios en el siglo XXI.

«No importa en lo que creas: la Tierra está cambiando y nos tendremos que adaptar», indicó.

«Por eso creo que ‘Dune’ fue escrito en el siglo XX. Era un retrato distante de la realidad del petróleo, el capitalismo, la explotación y sobrexplotación de la Tierra. Hoy en día, las cosas han ido a peor. Es una historia de crecimiento y madurez, pero también es una llamada de acción a la juventud», señaló.

«Dune» llegó a las salas en 1984 con una cinta dirigida por David Lynch que, con numerosos problemas en el rodaje, tuvo en su reparto a Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis y José Ferrer.

El singular director latino Alejandro Jodorowsky había intentado previamente hacer su propia adaptación, pero el proyecto no salió adelante.

Y en el año 2000 se estrenó en EE.UU. la serie limitada «Dune».