La nueva «Dune» presenta su primera imagen y mantiene su estreno en diciembre

El estudio Warner Bros. presentó este lunes la primera imagen de la nueva película sobre «Dune», que ha dirigido Denis Villeneuve con Timothée Chalamet como protagonista y que está previsto que se estrene en diciembre y sin retrasos pese a la crisis global por el coronavirus.

Como adelanto de un reportaje más amplio que se desvelará mañana, la revista Vanity Fair publicó una fotografía de Chalamet caracterizado como Paul Atreides de «Dune» y confirmó que Warner Bros. no contempla un aplazamiento por la pandemia en el lanzamiento de esta cinta de ciencia-ficción, que debería llegar a las salas el 18 de diciembre.

«‘Dune’ se hizo con gente de todo el mundo. Y muchos de ellos son como de mi familia», dijo Villeneuve, uno de los cineastas más respetados del panorama contemporáneo gracias a películas como «Sicario» (2015), «Arrival» (2016) o «Blade Runner 2049» (2017).

«Estoy muy orgulloso de mostrar su duro trabajo. Tengo muchas ganas de que llegue el día en el que nos podamos reunir todos ya que ‘Dune’ se hizo para ser vista en la gran pantalla», añadió el realizador canadiense.

Chalamet, nominado al Óscar por «Call Me by Your Name» (2017), es solo uno de los alicientes de un reparto repleto de figuras en el que aparecen Javier Bardem, Óscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

La primera imagen de «Dune» muestra a Chalamet como Paul Atreides a punto de dejar su planeta de Caladan y de poner rumbo a Arrakis.

«El atractivo instantáneo de Paul es el hecho de que, en una historia de semejante detalle, escala y construcción de mundos, el protagonista está en un viaje de antihéroe», comentó Chalamet.

La novela «Dune» de Frank Herbert llegó a las salas en 1984 con una cinta dirigida por David Lynch que, con numerosos problemas en el rodaje, tuvo en su reparto a Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis y José Ferrer.

Además de esta nueva mirada a «Dune», Villeneuve está preparando con WarnerMedia una serie sobre los personajes femeninos de este universo de ciencia-ficción.

«Dune: The Sisterhood» es el título de este proyecto televisivo que narrará la historia de la orden femenina Bene Gesserit.