La pandemia, ómicron y las movilizaciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la nueva variante del SARS-CoV-2, a la que llamó ómicron, es «de preocupación» en vista de la gran cantidad de mutaciones que presenta. A su vez la Organización Panamericana de la Salud (OPS) atribuyó el incremento de casos de la covid-19 en Santa Cruz a las movilizaciones. Lamentablemente, parece no importar el riesgo de los contagios ya que nuevas movilizaciones están efectuándose, y precisamente para hoy se prevé que una multitudinaria marcha organizada por el gobierno y el MAS llega a la sede de gobierno. Son muy altos los riesgos de que se incrementen los contagios y se disparen a grados incontrolables, precisamente cuando una nueva mutación se ha sumado a la pandemia.

La OMS anunció que preocupa la nueva variante del SARS-CoV-2, (ómicron), en vista de la gran cantidad de mutaciones que presenta. El Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del Virus celebró una reunión extraordinaria ante el hallazgo de la nueva variante, cuya primera muestra se recolectó el 9 de noviembre pasado en Sudáfrica, país que la notificó el día 24 a la OMS. Los expertos del Grupo, indicaron que ómicron muestra mutaciones múltiples, algunas de las cuales sugieren un mayor riesgo de reinfección que otras variantes que también son de preocupación. La OMS alertó que el número de casos de ómicron está aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica, donde el índice de vacunación es bajo, y que se le ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infección anteriores, lo que hace pensar que puede tener una ventaja de crecimiento.

Por otra parte, tras informar que durante la última semana aumentaron un 23% los nuevos casos de covid-19 en la región, con 880 mil 583 nuevas infecciones y más de 15.000 muertes, la directora de La Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, emplazó a toda la gente a vacunarse y cuidarse. Etienne indicó que durante la semana pasada la mayoría de los nuevos casos de coronavirus ocurrieron en América del Norte, donde tanto Estados Unidos como Canadá informan de altas tasas de incidencia. Destacó que, en el área sur del continente, con la excepción de Brasil, Surinam y Venezuela, creció la incidencia de la enfermedad con fuertes subidas en Ecuador y Paraguay, y alertó de un aumento de casos del 400% en el departamento boliviano de Santa Cruz. Relacionó el aumento de casos con las movilizaciones sociales.

Frente a esta realidad la OMS urge a los países y a la población en general a mantener las medidas de salud pública comprobadas, pidió a los países: Mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para comprender mejor las variantes circulantes del SARS-CoV-2 y las variantes. Notificar los casos asociados con la infección por variantes de preocupación. Realizar investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio (cuando haya la capacidad) para mejorar la comprensión de los impactos potenciales de la variante en la epidemiología de la covid-19 la gravedad, la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, los métodos de diagnóstico, las respuestas inmunitarias, neutralización de anticuerpos u otras características relevantes

A la población en general, la OMS le pidió mantener las medidas de salud pública comprobadas, como usar máscaras bien ajustadas, lavarse las manos con frecuencia, respetar el distanciamiento físico, mejorar la ventilación de los espacios interiores, evitar espacios abarrotados y vacunarse. Por otra parte, de cara a las prohibiciones y restricciones de viajes acordadas por la Unión Europea de y a las naciones africanas donde se ha detectado la ómicron, la OMS instó a los gobiernos a tomar decisiones basadas en la ciencia, subrayando que la información sobre la nueva mutación aún es limitada.

En el caso de Bolivia, las autoridades debieron meditar sobre las consecuencias antes de promover la marcha de apoyo al gobierno. Recordemos que precisamente el mayor riesgo y la mayor incidencia de la enfermedad se dan en la gente que no se ha vacunado, que generalmente radica en las provincias. Y la marcha se nutre precisamente de gente del campo. Las enormes distancias en el agro preservan a los campesinos al no efectuarse aglomeraciones como en las ciudades, pero si se los reúne en asambleas y marchas el riesgo de contagio es mucho mayor. Los más afectados pueden ser los no vacunados que participen en la marcha y en 15 días se conocerán los efectos de esta irreflexiva decisión de movilizar a la gente.