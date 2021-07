La Paz, donde se gestó la libertad

La Paz recuerda hoy 212 años de la revolución del 16 de julio de 1809 en la que el pueblo paceño se levantó en armas contra el dominio español, siendo el primer movimiento que expresaba concretamente la búsqueda de la emancipación de la colonia, emitiendo una proclama de independencia que declara que no se soportará más «un destierro en el seno mismo de nuestra Patria». A la cabeza Murillo, una decena de héroes comenzó la más importante hazaña que dio inicio a la guerra de la independencia, pese a que sus gestores fueron sacrificados. Por ello el pueblo de La Paz rinde honores a la memoria de don Pedro Domino Murillo, Gregorio García Lanza, Apolinar Jaén, Buenaventura Bueno, Basilio Catacora y otros que dieron la vida por la libertad.

Honrando la memoria de todos aquellos que lucharon por ser libres, el pueblo paceño recuerda esta gesta renovando permanentemente el sentimiento de vivir libres. La politiquería, desgraciadamente, ha torcido los fundamentos de la libertad y pretende imponer otro tipo de esclavitud que no solo los La Paz, sino todo el país rechaza. El pujante pueblo de Chuquiago Marka ha sido siempre promotor de iniciativas y liderazgo, así como de solidaridad y comprensión de que primero está la Patria. Por ello ha contribuido al desarrollo de todo el país y sigue compartiendo sus posibilidades. Es uno de los departamentos más densamente poblados con más de tres millones de habitantes según el Instituto de Estadísticas y concentra el 26% de la población nacional. Contribuye al país con el 37% de la recaudación tributaria nacional. Representa la segunda economía más grande del país, El PIB per cápita del departamento es de 4.000 dólares en promedio por cada paceño, situándose un 11% por encima del PIB per cápita promedio de Bolivia (3.500 dólares).

La economía paceña es una de las más grandes del país, destacándose el de servicios (19,68 %), sistema financiero (14,16 %), las industrias (8,76 %), el transporte con las comunicaciones (8,01 %), comercio (7,86 %), agricultura (7,24 %) y la minería (6,15 %), aunque los datos de la producción de oro no están debidamente cuantificados. En La Paz hay más de 100 mil empresas legalmente registradas, ocupando el primer lugar Bolivia, y sin contar el sector informal que supera estas cifras ya que es el principal gestor de creación de empleo.

Las autoridades han programado una serie de actividades para festejar el aniversario cívico de La Paz, que se iniciaron ayer, jueves, con el traslado de los restos de los protomártires de la Independencia desde la Basílica Menor de San Francisco hasta la plaza Murillo con la participación de autoridades municipales y las Fuerzas Armadas. Se leyó la Proclama de la Junta Tuitiva emitida el 16 de julio de 1809, se procedió al encendido de la Tea de la Libertad. Solamente hubo una marcha de las autoridades alrededor de La Plaza Murillo.

La Municipalidad entregó obras durante todo el mes de julio, entre ellas los viaductos en la plaza Tejada Sorzano, (Estadio Hernando Siles) con el remozado Templete Semisubterráneo que fue habilitado como museo. La tradicional Verbena Paceña «Mantengamos vivo nuestro Ajayu» fue virtual y contó con la participación de diversos grupos artísticos y espectáculos virtuales. Para hoy se programaron ofrendas florales y se encenderá la simbólica tradicional Tea de la Libertad en la Plaza Murillo, además se rendirá honores militares a la Virgen del Carmen, y se efectuará el tedeum en la Catedral Metropolitana. La Sesión de Honor del Concejo Municipal tendrá como escenario el Teatro Municipal «Alberto Saavedra Pérez» desde las 19:00 donde se rendirá homenaje a los protomártires de la independencia.

En El Alto también se efectuaron festejos, pero lamentablemente se autorizó la realización de una entrada folklórica. Aunque se dispuso algunas medidas de bioseguridad, el riesgo es innegable por lo que hubo muchas observaciones por esta decisión del municipio alteño. Se exigirá a los bailarines el carnet de vacunación contra el coronavirus, pruebas anticovid y la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas para participar en la Entrada de la Virgen del Carmen en la zona 16 de Julio. Se trata de la primera festividad de esta naturaleza que se realiza en el país desde que la pandemia segó tantas vidas y llenó los hospitales. Desgraciadamente, las consecuencias pueden ser dramáticas. Ojalá las autoridades municipales y de salud adopten todas las previsiones para evitar un descontrol.