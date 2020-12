La red cultural y de diplomacia ciudadana alemana #JungesNetzwerk llega a Bolivia e invita a los jóvenes a unirse

La red #JungesNetzwerk se presentará el viernes 11 de diciembre en el país e invita a jóvenes, entre 18 y 40 años, a presentar proyectos culturales, sociales y educativos que sean el rostro de la diplomacia ciudadana para tender puentes entre Bolivia y Alemania. La organización es un instrumento nuevo de la diplomacia germana, liderada por la Fundación Stiftung Verbundenheit y avalada por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

“Estamos muy felices por el interés y la apertura en Bolivia. No pensábamos que había tantas personas que, aunque no tengan contacto con Alemania, están interesados en tender puentes entre estos dos países”, comenta el director de proyectos de la Stiftung Verbundenheit, Marco Just Quiles, en su visita a Bolivia para el lanzamiento de la red.

Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de la República Federal de Alemania en Bolivia, Oliver Lanner, invita a sumarse a la nueva red. “Estamos muy emocionados porque lanzamos la presencia de #JungesNetzwerk en Bolivia. Quiero invitar a todas las personas que quieran contribuir a fortalecer las relaciones entre nuestros países a que participen en esta nueva red, en la cual los ciudadanos se puede convertir en embajadores culturales con propios proyectos”, sostiene el diplomático.

#JungesNetzwerk se creó en agosto de 2019, en Rosario, Argentina con 40 miembros. En la actualidad cuenta con más de 200 integrantes en diferentes regiones de ese país. El segundo país en la región de la red es Bolivia, destaca Just Quiles, quien explica que “para unirse no hace falta hablar alemán o ser descendiente de alemanes, solo se precisa tener el interés”.

“Queremos crear puentes, entre Alemania y Latinoamérica. A través de los puentes pueden pasar, transitar, cuestiones culturales, intercambios, contactos políticos, económicos u otros. (…) Hoy la diplomacia ya no se hace solamente entre diplomáticos, en ambientes exclusivos, también se hace en las redes entre personas. En realidad, cada ciudadano puede ser un diplomático de su cultura y receptor de otras”, apunta Just Quiles.

Las temáticas en las que trabaja la red son el intercambio cultural, el cuidado del medio ambiente, la inclusión social, la igualdad de género y la pluralidad, entre otras, valores que en la actualidad Alemania quiere fortalecer en el mundo. #JungesNetzwerk se destaca por ser la primera iniciativa de diplomacia ciudadana que ofrece a sus miembros un acompañamiento en la elaboración de propios proyectos. También organizan encuentros internacionales en los países del Cono Sur.

La llegada de la red a Bolivia se da, en parte, por la pandemia. “Tuvimos que volcarnos a lo digital. Con esto descubrimos que no hay fronteras, y que además de Argentina podemos extender nuestras actividades a Bolivia, Paraguay y Chile. Aunque aquí no hay una comunidad alemana tan grande, sí hay muchas personas que se interesan en las temáticas que nos unen en esa diplomacia ciudadana”.

El lanzamiento contará con la presencia de representantes de la Embajada de la República Federal de Alemania en Bolivia, integrantes fundadores bolivianos y argentinos de la red, y otras autoridades bolivianas invitadas.

A pesar de que el lanzamiento será con un pequeño grupo de invitados (por las medidas de bioseguridad), los interesados en sumarse a la red pueden escribir y solicitar más información en las páginas de Facebook e Instagram: @junges.netzwerk y en el portal www.stiftung-verbundenheit.de.