La serie de «The Lord of The Rings» se estrenará el 2022

La serie que Amazon está preparando sobre «The Lord of the Rings» se estrenará el 2 de septiembre de 2022 en todo el mundo, anunció la compañía este lunes junto a la publicación de su primera imagen oficial.

Esta esperada ficción, producida por el español J.A. Bayona, es una de las grandes apuestas televisivas para los próximos años y ha supuesto una inversión de 465 millones de dólares para el gigante del comercio electrónico, que acaba de finalizar el rodaje de la primera temporada en Nueva Zelanda.

La trama se situará «miles de años antes» de los eventos narrados en «The Hobbit» y en la historia de J.R.R. Tolkien que se convirtió en una trilogía para el cine.

Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman son los nombres ya confirmados para el reparto, cuya primera temporada constará de ocho episodios.

Nueva Zelanda también fue el lugar elegido para rodar la exitosa trilogía de Peter Jackson que adaptó al cine las novelas de Tolkien: «The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring» (2001), «The Lord of the Rings: The Two Towers» (2002) y «The Lord of the Rings: The Return of the King» (2003).

La saga recaudó en todo el mundo 2.912 millones de dólares.

El país fue, asimismo, el escenario escogido para crear las tres películas sobre «The Hobbit».

«The Lord of the Rings» tratará de emular el fenómeno de «Game of Thrones» incluso a mayor escala, pues la serie de HBO invirtió unos 100 millones de dólares por temporada, lejos de los 465 de la ficción de Amazon.

Además de trabajar como productor ejecutivo, Bayona («The Impossible», 2012; «Jurassic World: Fallen Kingdom», 2018) dirigirá los dos primeros episodios de esta serie.