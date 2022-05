La solidaridad une a más de 50 restaurantes a nivel nacional

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia realizó el lanzamiento oficial de la 2da versión del evento culinario “Menús por la Niñez”, que se llevará a cabo del 1 al 31 de mayo, contando con la participación de 54 restaurantes de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; y cuyo propósito es el de lograr la recaudación de fondos en favor de más de 7.000 niñas y niños bolivianos participantes de los servicios de prevención de la pérdida del cuidado parental o de restitución del derecho a la familia.

Las recaudaciones vendrán de un porcentaje de las ventas de menús especiales que los restaurantes participantes ofrecerán durante el periodo de esta campaña. Los restaurantes ofrecen un menú especial para las familias bolivianas. Los comensales que adquieran su Menú Por La Niñez también recibirán souvenirs coleccionables de Aldeas Infantiles SOS.

Las personas que deseen conocer cuáles son los restaurantes participantes y sus menús especiales en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pueden visitar la página web de Aldeas Infantiles SOS o acceder al siguiente enlace: www.aldeasinfantiles.org.bo/campaña/menus-niñez

“Necesitamos muchos comensales para alcanzar el objetivo de esta campaña en favor de niñas y niños en situación de riesgo social. Los restaurantes se están esforzando por presentar platos solidarios y combos atractivos y cuyo ingrediente esencial es la solidaridad ¡Los invitamos a sumarse a esta gran campaña que une a los bolivianos por miles de niñas y niños!”, concluyó Diego Salazar- Director de Financiamiento de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia.

¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫?

1.- Te recomendamos visitar la página web www.aldeasinfantiles.org.bo/campaña/menus-ninez. donde encontrarás los restaurantes participantes por ciudad. 2.- Visita tu restaurante favorito o pide por delivery tu Menú Por La Niñez. 3.- por cada uno de ellos que consumas el restaurante aportará un porcentaje del valor para garantizar y contribuir a que miles de niñas y niños crezcan con el amor y protección de una familia.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨

Entre las marcas que apoyan este evento en favor de niñas y niños están Pepsi, Maltín, Aguas Somos, 7Up, Guaraná Antártida, Pedidos Ya, La Suprema, Banco Fortaleza, Megacenter, Bolivian Branding, RC Impresos, Imprenta SPC.

𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐳

En la ciudad de La Paz están participando los siguientes restaurantes: Blu, Krusty Burger, El Pulpo ceviches y mariscos, Braz Bruger & Grill, La Viñeta, Redesvouz, New Sakura, Chiken Wings, Mangiamo Pizzería, New Tokio, Macaveo, Diletto Cafetería y Pastelería, Gyoza Bites, Acaí Shop, Luva, Don Choclo, TUPAC, Hashtag Fast Food, Bonifacio, The Buble Tea, Sgt. Peppers, Oh My Dog And Fries, La Folclórica, Khofisuyo, DT Brew House, Paceña La Salteña, Amta Café, Chukutasty, Haiku Ramen, Pizza Gol, So Sensei Sushi, Ay Guey Octopus y Di Manola Pizza.

𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐳

En la ciudad de Santa Cruz están participando los siguientes restaurantes: Hot Burger, Restaurante Rokys, Bits And Cream, Brios, La Rústica, Magoya, Sabores Argentinos, Combos Express, Hotel Radisson, Golden Roast Chiken, Che Gusan, Martin´s Burger, Puerto Ilo, y Cuore Di Latte.

𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐜𝐡𝐚𝐛𝐚𝐦𝐛𝐚

En la ciudad de Cochabamba están participando los siguientes restaurantes: Acaí Shop, Dorilocos, Tus Antojos Tucumanas, Alitas El Rancho, Komi Sushi, Ruta de la Salchipapa, Nunas Kitchen y Rey Da Chapa.