La UPB logra primer puesto en concurso de tecnología

La Universidad Privada Boliviana (UPB) se alzó como ganadora del concurso del Estado Plurinacional de Ciencia y Tecnología-2020, versión VII, en la categoría Transformación Industrial.

El proyecto triunfador lleva el nombre de “Mejora de la competitividad industrial mediante el diseño e implantación de una máquina de balanceo dinámico de rotores”. El trabajo fue realizado por el Ing. Claude Swith Burgos Alconz, graduado de la carrera de Ing. Electromecánica de la universidad, en colaboración con Grover Zurita Villarroel, Director Laboratorio de Innovación Tecnológica Industrial y Robótica (LITIR) del Campus de Cochabamba.

“Llevé una materia sobre análisis de vibraciones. Me llamó mucho la atención y decidí seguir estudiando esa área por mi cuenta. Ya para cuando me tocó elaborar un proyecto de grado, tenía más conocimientos sobre el tema y así di con el concepto de balanceo, que es también parte del mantenimiento de precisión. Entonces decidí desarrollar un proyecto que pueda ayudar a las industrias, que mayormente no gozan de este tipo de tecnología por ser muy costosa.”, explicó Burgos sobre el origen del proyecto.

El Ministerio de Educación, impulsor de esta iniciativa iniciada en 2014, se ha planteado como objetivos centrales del premio fomentar la investigación y reconocer el trabajo de científicos y tecnólogos, para que los resultados generados produzcan un impacto sobre el desarrollo y el fortalecimiento del conocimiento.

“Desarrollé una máquina, primero por la parte de diseño y luego por la parte de análisis, que fue hecho en software. Después se procedió a hacer la construcción, seguida de la validación hecha con equipos de vibración. Logramos balancear un rotor con un grado de calidad de 2.5, que es un grado bastante bueno. El Doctor Zurita era mi tutor y me indicó que el proyecto de grado se iba a lanzar como un trabajo de investigación, y de ahí él se encargó de enviarlo al concurso”, detalló el joven investigador orureño.

Las otras áreas del concurso incluyen: Salud e Industria del Medicamento; Desarrollo Agropecuario y Tecnologías de Alimentos; Saberes Locales y Conocimientos Ancestrales indígenas; Transformación Industrial; Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad; Energías y Minería; y Tecnologías de Información y Comunicación.