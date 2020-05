Labores escolares no podrán reiniciarse ni en septiembre

Los padres de familia están angustiados porque sus hijos no podrán asistir a cursos presenciales hasta que no haya disposición del ministerio de educación, a la fecha no se sabe si el ministro Víctor Hugo Cárdenas tendrá la suficiente versación sobre las necesarias acciones de intercambio de ideas entre profesores y alumnado o de cuestionamientos sobre lo que no se comprendió.