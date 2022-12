Lampe cambia la portería de Atlético Tucumán por la de Bolívar

El arquero Carlos Lampe volverá a defender el pórtico del club Bolívar como una de las primeras contrataciones que anunció la institución paceña, que a partir de este lunes iniciará su labor de pretemporada con vista a su participación en el torneo local y su actuación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

La llegada de Lampe fue anunciada por la Academia al finalizar la tarde de este domingo de la siguiente manera en su cuesta oficial institucional: «El arquero de la Selección Nacional llega procedente de Atlético Tucumán de Argentina donde fue gran protagonista y figura en la temporada 2022».

Lampe, de 35 años, el fin de semana se despidió de Atlético Tucumán a través de una carta, agradeciendo al club argentino por la oportunidad que le brindaron durante los seis meses en los cuales estuvo bajo su servicio. Anteriormente, el guardameta estaba en Vélez Sarsfield.

«No fue fácil consolidarme en el fútbol argentino, nunca me di por vencido, me tocó sufrirla para poder jugar un campeonato entero, pero gracias a la oportunidad que me dieron en el club, a la perseverancia, al trabajo duro lo pude conseguir y me voy con un nuevo objetivo cumplido en mi carrera», escribió el golero cruceño.

En su trayectoria profesional este será el tercer ciclo como futbolista bolivarista; la primera vez en 2007 y la segunda en 2012. En ninguna de estas ocasiones pudo salir campeón y sus logros nacionales tiene como referencia su paso por Sport Boys en 2015 y Always Ready en 2020.

En cuanto al plantel, la pretemporada comenzará este lunes en el Centro de Alto Rendimiento en Ananta. En su primera etapa el elenco estará enfocado en la preparación física, una labor que se extenderá hasta finales de mes y desde enero apuntará a la preparación técnica táctica con amistosos internacionales en Argentina.