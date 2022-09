Lampe y Martins convocados en la Verde para amistoso frente a Senegal

La selección boliviana difundió una lista de 26 jugadores, incluidos el experimentado portero Carlos Lampe y el goleador Marcelo Martins Moreno, que han sido convocados para el amistoso frente a Senegal.

En la nómina fueron incluidos Lampe, quien milita en el Atlético Tucumán y que pasa por una buena racha en su equipo, también el delantero y máximo goleador de las eliminatorias hacia Qatar, Marcelo Martins Moreno, que actualmente juega en el Cerro Porteño de Paraguay.

Asimismo fue llamado el boliviano Jairo Quinteros que milita en la segunda división del Zaragoza y los juveniles Leonardo Zabala y Miguel Terceros, ambos son parte de la sub-20 del Santos de Brasil.

Otros de los convocados que resaltan para el amistoso que se jugará el próximo 24 de septiembre en Francia son Jaume Cuéllar del CD Lugo de España, el centrocampista Ramiro Vaca, del Beerschot belga y el delantero Bruno Miranda que milita en la serie B del Guaraní brasileño.

También está en la lista el camerunés nacionalizado boliviano, Marc Enoumba que juega para el Always Ready, de El Alto.

La Verde estará dirigida interinamente por el paraguayo-boliviano Pablo Escobar, ya que el nuevo director técnico de la selección, el argentino Gustavo Costas, recién se hará cargo del equipo en noviembre.

La base de la convocatoria es Bolívar, que aportará con siete jugadores, The Strongest con cuatro, Always Ready con cuatro, Guabirá con dos jugadores y Oriente Petrolero con uno.

El próximo 24 de septiembre la selección boliviana se enfrentará a la de Senegal en la ciudad francesa de Orleans.

Los 26 jugadores elegidos son:

Arqueros: Carlos Lampe (Atlético Tucumán-ARG), Jairo Cuéllar (Guabirá), Guillermo Viscarra (The Strongest).

Defensores: Jairo Quinteros (Zaragoza-ESP), Diego Bejarano (Bolívar), Diego Daniel Medina (Always Ready), Leonardo Zabala (Santos-BRA), Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquin (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Marc Enoumba (Always Ready).

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Berrschot-BEL), Leonel Justiniano (Bolívar), Gabriel Villamil (Bolívar), Moisés Villarroel (Bolívar), Fernando Saucedo (The Strongest), Jaime Arrascaita (The Strongest), Franz Gonzales (Oriente Petrolero).

Delanteros: Miguel Terceros (Santos-BRA), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready), Marcelo Martins Moreno (Cerro Porteño-PAR), Jaume Cuéllar (CD Lugo-ESP), Bruno Miranda (Guaraní-BRA).