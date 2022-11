Lanzamiento de la Versión 18 de Restaurant Week

Consolidado como uno de los principales eventos gastronómicos de nuestra ciudad, vuelve Restaurant Week en su décimo octava versión. “Se trata de 44 menús exclusivos que los comensales podrán disfrutar a un precio muy asequible en los mejores restaurantes de la ciudad. Es la perfecta oportunidad para reunirse con amigos a tiempo de apoyar al sector gastronómico y a una importante causa benéfica”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento.

El evento se realiza de manera semestral y desde su creación en el año 2014 ha logrado la venta de 113.590 menús, lo que ha significado una inyección de Bs. 12.740.670 solamente en la venta directa de menús, “un importante impulso económico para el sector gastronómico que ha beneficiado a toda la cadena productiva”, añadieron.

El evento se realizará hasta el 20 de noviembre de forma simultánea en Altura (Hotel Mitru), Beef And Beer, BrassAngus, Dominga (de Met Hotel), Fellini, Highlanders, La Bastille, La Murillo, La Rufina, Margarita, Marko, Mestizo, New Sakura, Nina, Rendezvous, Rojo, The Carrot Tree, The Steakhouse, Tutto Pasta y Vinapho. “Una imperdible oportunidad para todas las personas amantes del buen comer que deseen disfrutar de lo mejor de la gastronomía especializada en comida fusión, italiana, francesa, cocina de autor, carnes a la parrilla, japonesa, entre otros”, finalizaron las ejecutivas de la empresa organizadora.

HUARI, PATROCINADOR OFICIAL DE LA GASTRONOMÍA BOLIVIANA

La marca Huari será parte, como patrocinador oficial, de la décima octava versión del Restaurant Week. Por ello, todos los platillos y especialidades que brindarán los chefs, hasta el 20 de noviembre, podrán ser combinados y maridados con Huari Miel, Huari Chocolate y Huari Tradicional.

“Queremos que todos los paceños puedan disfrutar las creaciones de los 20 restaurantes partícipes en esta nueva versión, junto a los sabores de Huari que ayudarán a resaltar los ingredientes de origen. Una de estas bebidas es la Huari Chocolate, una cerveza negra elaborada con cacao orgánico de la Amazonía Boliviana, que contiene toques de caramelo y vainilla y que es perfecta para combinar con los picantes intensos, embutidos y carnes rojas”, mencionó Lorena Guzmán gerente de marcas Premium CBN.

AUSPICIADORES

El Banco de Crédito BCP celebra la décima octava versión Restaurant Week en la ciudad de La Paz. Con la participación de 20 restaurantes, ofreciendo lo mejor de cada uno y con el objetivo de continuar apoyando a nuestro proyecto bandera Operación Sonrisa. “Para nosotros es un orgullo auspiciar el Restaurant Week donde la diversidad de restaurantes ofrecerá sus mejores platillos en La Paz y apoyará además las cirugías de labio fisurado y paladar hendido de cientos de niños a nivel nacional, a través de la Fundación Operación Sonrisa. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar a la empresa boliviana y a su desarrollo. Vimos excelentes resultados con la anterior edición del evento, y confiamos que conseguiremos lo propio con esta”, resaltó Fernando Gutiérrez Lavayen Gerente Banca Minorista Región Occidente.

Comprometidos con el crecimiento del rubro, Droguería Inti se suma nuevamente a Restaurant Week. “El evento ha demostrado tener un importante impacto económico en el rubro, dado que aporta a toda su cadena productiva. En Restaurant Week los chefs hacen explotar su creatividad, consolidando al evento como la perfecta oportunidad para degustar menús de altísima calidad, a un excelente precio, de la mano de Superal Digest, el perfecto acompañante”, declaró Ronald Reyes, Gerente General de Droguería Inti.

Para mayor tranquilidad de los comensales y de los mismos restaurantes, durante los trece días que dura el evento, Credinform S.A (aseguradora oficial de Restaurant Week), asegurará a todos los restaurantes participantes. La cobertura otorgada incluirá, de forma gratuita, un seguro de protección patrimonial contra daños accidentales para sus activos, y se ampliará a la protección contra accidentes personales que llegasen a sufrir tanto comensales como personal de cada uno de los establecimientos mientras dure el evento.

Esta 18va versión de Restaurant Week llega de la mano de PEPSI como gaseosa oficial del evento, y junto a 7up de auspiciador son las refrescantes opciones para disfrutar con todos los menús. “Cada versión de Restaurant Week trae emoción con los nuevos sabores para disfrutar de cada emprendimiento participante, y fomenta la innovación en el sector gastronómico, de la cual estamos orgullosos de apoyar en nuestra plataforma #SiConPepsi”, comentó el Gerente de Gaseosas CBN, Holger López.

“Nos encanta la buena gastronomía, pero nos gustan aún más las causas benéficas, por eso Fideos La Suprema, premiado en el mundo por el INTERNATIONAL TASTE INSTITUTE BRUSSELS, es auspiciador de esta nueva edición del RESTAURANT WEEK BOLIVIA, el evento ideal para que las personas puedan disfrutar de menús exclusivos de los mejores restaurantes de la ciudad, a la vez que están ayudando a quienes más lo necesitan. ¿Cómo íbamos a faltar a un evento en donde el buen gusto, la gastronomía y la solidaridad conviven en perfecta armonía? Los esperamos a todos”, destacó Juan Trigo, gerente general de La Suprema.

“Como Red Enlace, continuamos apostando y apoyando al crecimiento de nuestros clientes. Hoy volvemos a sumarnos a este gran evento, que impulsa la creatividad de varios restaurantes de nuestro país, ofreciendo menús exclusivos y exquisitos. Nuestro objetivo es coadyuvar con la reactivación económica de comercios locales, ofreciendo considerables beneficios para incrementar sus ganancias e impulsar su crecimiento. Invitamos a los amantes de la comida a disfrutar de la facilidad de pagar sin efectivo mediante Red Enlace; desde pagos con tarjeta de débito o crédito, sin contacto, y ahora, también mediante Tigo Money desde nuestros equipos POS. Una variedad de opciones, pensadas en brindar a los usuarios más facilidad y seguridad” destacó Álvaro Gonzales Luna Orozco, Gerente de Negocio Adquirente de Red Enlace.