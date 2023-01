“Llaman a la puerta”, el nuevo thriller apocalíptico protagonizado por Dave Bautista

Universal Pictures presenta Llaman a la puerta, la nueva película del visionario cineasta indio-estadounidense M. Night Shyamalan (El sexto sentido, El bosque o Glass), basado en el bestseller norteamericano titulado The Cabin at the End of the World, de Paul Tremblay.

Mientras vacacionan en una cabaña remota, una niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro extraños, Leonard (Dave Bautista), Sabrina (Nikki Amuka-Bird), Adrianne (Abby Quinn) y Redmond (Rupert Grint), que exigen que la familia tome una decisión impensable para evitar el apocalipsis. Tras ser tomada como rehén, la familia es informada de que estos cuatro desconocidos armados —que tampoco se conocen entre sí— han sido perseguidos y atormentados por una profecía compartida: que el mundo se acabará a menos que la familia de esta cabaña elija a uno de sus miembros para morir. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia debe decidir en qué cree antes de que todo se pierda.

Que estas cuatro personas estén locas o tengan razón, no resuelve el problema. Ambos escenarios son horribles. “Llaman a la puerta es un thriller lleno de misterio y terror, cuyo centro es una pregunta contundente”, dice Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films. ¿Qué harías si tuvieras que salvar a tu familia o salvar a la humanidad, y solo pudieras elegir una de las opciones?

“Llaman a la Puerta es una película que explora ideas detrás de la fe y la creencia; la certeza y la duda; el poder y los límites de ambas”, añade Cortez, e invita a que no se pierdan esta increíble historia bíblica moderna de 100 minutos, que se estrenará el jueves 2 de febrero en todos los cines del país.