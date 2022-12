Llega a los cines «Gato con Botas: El Último Deseo», una película para valorar la vida

Esta temporada navideña regresa el felino favorito de todos: amante de la leche, espadachín y temerario, el «Gato con Botas».

Por primera vez en más de una década, DreamWorks Animation presenta una nueva aventura del universo de Shrek, cuando el audaz forajido Gato con Botas descubre que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura, quemó ocho de sus nueve vidas y recuperarlas lo enviará a su mayor misión hasta el momento.

El actor, cantante, productor, director, perfumista y empresario español Antonio Banderas, regresa a prestar su voz en inglés y en español al célebre felino, mientras se embarca en un viaje épico por el Bosque Negro para encontrar la mítica Estrella de los Deseos y restaurar sus vidas perdidas. Pero cuando solo le queda una vida, el Gato tendrá que humillarse y pedir ayuda a su antigua compañera y némesis: la cautivadora Kitty Patitas Suaves (voz de Salma Hayek).

En su búsqueda, el Gato y Kitty contarán con la ayuda -en contra de su buen juicio- de un perro callejero, parlanchín e implacablemente alegre que se llama Perrito (voz de Harvey Guillén, actor de la serie What We Do in the Shadows). Juntos, nuestro trío de héroes tendrá que ir un paso adelante de Ricitos de Oro (voz de Florence Pugh, actriz de Black Widow) y de la familia del crimen de los tres osos -Mamá Oso (voz de la actriz ganadora del Óscar Olivia Colman); Papá Oso (voz de Ray Winstone, Black Widow); y Bebé Oso (voz de Samson Kayo, Sliced)- de Jack Horner (voz en inglés del actor ganador del Emmy John Mulaney, Big Mouth); y del gran y malvado cazarrecompensas, el Lobo Feroz (voz de Wagner Moura, Narcos), quien tiene al Gato en la mira.

«El personaje del Gato con Botas apareció por primera vez en 2004 en la película nominada al Óscar Shrek 2, e inmediatamente se convirtió en una sensación mundial. Posteriormente, el Gato coprotagonizó otras dos secuelas de Shrek y su película en solitario, así como varios videos de DreamWorks Animation y una serie de televisión», comenta Santa Cortez, gerente de marketing de Andes Films Bolivia, añadiendo que las películas de Shrek y El Gato con Botas han recaudado en total más de 3.5 miles de millones de dólares en la taquilla de todo el mundo.

Esta divertida, colorida y visualmente innovadora cinta de aventuras animada, que además tiene a la cantante colombiana Karol G en su soundtrack, con la canción «La Vida Es Una», llega para entretener durante 100 minutos a las familias bolivianas, el jueves 22 de diciembre, en todos los cines.