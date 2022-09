Llega a los cines la extraordinaria película inspirada en hechos reales “La Mujer Rey”

Viola Davis, actriz ganadora del Óscar, vuelve a las salas de cine con el estreno de su nueva película La Mujer Rey, una producción de Sony Pictures y la distribución de Andes Films en Bolivia.

La Mujer Rey es la notable historia de las Agojie, una unidad guerrera exclusivamente femenina que defendió el reino africano de Dahomey a lo largo del siglo XIX, con aptitudes y una firmeza única en el mundo. Basada en eventos reales, La Mujer Rey gira alrededor del épico y emotivo viaje de la Generala Nanisca (Davis) mientras ésta entrena a la siguiente generación de reclutas para una batalla contra el enemigo que pretende destruir su estilo de vida. Existen algunas cosas por las que vale la pena luchar…

“Esta primavera pretende impactar a los cinéfilos con La Mujer Rey, una épica e interesante película dirigida por Gina Prince-Bythewood (Women of the Movement, La vieja guardia, La vida secreta de las abejas), cuyo guión coescribió junto a Dana Stevens (City of Angels)”, comentó Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, añadiendo que el nuevo largometraje, de 135 minutos, lleno de historia, acción y drama, llegará a todas las salas de cine del país, el jueves 29 de septiembre.

Davis, la única mujer afroamericana ganadora de un Óscar, de un Emmy y de un Tony, dedicó seis años para hacer realidad este filme, con estudios y productores renuentes a asumir el riesgo que demandó un presupuesto de $us 100 millones, incluidas las operaciones de mercadeo.

The Woman King, por su título en inglés, reúne también a Thuso Mbedu (The Underground Railroad), Lashana Lynch (Capitana Marvel), Sheila Atim (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), John Boyega (Star Wars: El ascenso de Skywalker) y Hero Fiennes Tiffin (After).