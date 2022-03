“Los Tipos Malos” quieren ser buenos en la nueva película animada que te divertirá de principio a fin

Las películas animadas siempre serán atractivas para grandes y chicos, en esta oportunidad, #UniversalPictures, #Dreamworks y Andes Films, nos presentan Los Tipos Malos, una historia que tiene de protagonistas a los animales que son reconocidos por ser peligrosos, malvados y criminales, en los diferentes géneros literarios y cinematográficos.

Nunca hubo cinco amigos tan infames como Los Tipos Malos, pero a la vez tan divertidos y habilosos. El apuesto carterista Sr. Lobo; el sorprendente ladrón de cajas fuertes Sr. Serpiente; el relajado maestro del disfraz Sr. Tiburón; el fuerte y temperamental Sr. Piraña; y la experta hacker de lengua afilada Sra. Tarántula, alias “Redes”.

“Con un guión escrito por Etan Cohen (Tropic Thunder, Madagascar: Escape 2 África) y basada en la exitosa colección homónima de libros best seller de The New York Times, la película Los Tipos Malos es dirigida por Pierre Perifel (animador de las películas de Kung Fu Panda), en su debut como director de cine”, comentó Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, añadiendo que, con esta aventura, ser bueno no es nada divertido.

Esta comedia animada, que tiene el sello musical del compositor nominado al Óscar® Daniel Pemberton (Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Trial of the Chicago 7), llega este jueves 17 de marzo a todas las salas de cine de Bolivia.

Sin embargo, un grupo de invitados tuvo la oportunidad de disfrutar en familia de la Avant Premier gracias a @AndesFilmsBolivia, que adecuó la antesala del Multicine, generando un ambiente de película con señalética, luces, personajes y el soundtrack de la filmación, de igual manera, Arcor dijo presente en la matiné obsequiando a los asistentes las deliciosas gomitas Tiburoncitos Mogul, representando a uno te los personajes de la divertida película.