Manfred Reyes Villa llega a Cochabamba «para unir, no dividir»

El exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llegó este lunes a la ciudad de Cochabamba, tras 10 años y 40 días de exilio, asegurando que llegaba a «unir, no dividir».

«Querido pueblo de Cochabamba, quiero decirles que llego a mi gente, a mi llajta para reunirme con mi familia, abrazar a mi madre de quien no me dejaron despedir y vengo para unir, no dividir», dijo Reyes a su llegada al aeropuerto, donde fue recibido por decenas de personas que celebraron su regreso al país.

La muchedumbre esperó pacientemente al exprefecto en la puerta de salida de preembarque de la terminal aérea de Cochabamba.

Sin embargo, ante el anuncio de la inminente aparición de Reyes Villa se desinstaló el control y simpatizantes, efectivos de la Policía Militar, seguridad y prensa se mezclaron en un conato de avalancha.

En medio de la gente, conducido por su grupo de confianza, Reyes Villa llegó a los empellones a la pequeña tarima que sus admiradores habían levantado.

«El que nada hace, nada teme, por eso estoy aquí», dijo la ex autoridad antes de que se le quebrara la voz, se le secara la garganta y unas lágrimas asomaran a su rostro.

«La política tiene rivalidad circunstancial, no enemigos, enemigos hasta destruirlos porque piensan diferente, como ha sido el gobierno anterior, destruirnos, instaurarnos juicios, ¿por qué, por mi trabajo?», expresó Reyes Villa, en referencia a las más de 20 demandas presentadas en su contra por diferentes motivos.

«Ahora estoy aquí, porque confío en que los abogados no se van a dejar intimidar por el poder político narcoterrorista que tanto daño nos ha hecho», enfatizó Reyes Villa.

Reyes Villa fue denunciado por varios delitos cometidos en la construcción de obras, adquisición de bienes y ejecución de proyectos. En principio se presentaron 23 denuncias, pero sólo 18 continuaron el proceso y fue juzgado en rebeldía por no presentarse a las audiencias, de las que luego emanaron sentencias.