Marcelo Martins asegura que cumplirá su sueño de ir a un Mundial con Bolivia

El delantero boliviano Marcelo Martins Moreno aseguró que cumplirá su sueño de acudir a un mundial de fútbol, aunque señaló que aún no sabe si será «como jugador, entrenador o presidente» de la federación de su país.

«Se va a tener que dar en algún momento, nosotros luchamos varios años para poder ir a un mundial, es mi sueño, yo lo he dicho en medios bolivianos, yo sé que voy a ir a un Mundial», señaló el atacante en declaraciones publicadas este lunes por el diario peruano El Comercio.

Martins, quien el sábado pasado jugó un amistoso que su selección perdió por 1-0 frente a Perú en Arequipa, consideró que el incremento de cupos sudamericanos para el Mundial de 2026 ofrece «una oportunidad» para Bolivia.

«Con esta oportunidad que se está dando, estoy más seguro que ese sueño lo puedo cumplir dentro de la selección, pero no sé cómo voy a ir a un mundial, si como jugador, entrenador, presidente, no sé cómo iré, pero cumpliré ese sueño», remarcó.

Al referirse a Qatar 2022, consideró que «va a ser uno de los más difíciles de mucho tiempo», porque «hay muchas selecciones que están muy parejas, entonces, cada partido va a ser intenso y lindo de verlo».

«Yo sinceramente pienso que Brasil tiene una gran selección, Argentina, veo que Uruguay puede llegar bien, Francia, Alemania, Portugal, y viste que tengo varias selecciones que pueden ganarlo, pero al final pienso que Brasil es la favorita», acotó.

Martins también agregó que le da «mucho valor» al liderazgo que ocupa ahora en la selección boliviana, tras convertirse en un referente y su goleador tras 15 años defendiendo la camiseta verde.

«Ser referente cuesta, no es fácil, requiere muchos años de trabajo y sacrificio, lo voy a seguir haciendo. No me arrepiento de nada lo que he hecho dentro de la selección, puesto que ha sido todo con cariño, amor y dedicación», sostuvo.

El delantero señaló que el nuevo seleccionador de su país, el argentino Gustavo Costas, «es un entrenador que le gusta estar muy cerca de los futbolistas, le gusta charlar, trabajar mucho».

«Los trabajos vienen apareciendo y se viene viendo que es un entrenador exigente, que hace grupo y quiere que seamos familia para que el jugador deje todo por el otro y que no haga problemas dentro de una selección, que suele pasar», acotó.

Martins elogió, además, el trabajo de la selección de Perú, que tiene como nuevo entrenador al nacional Juan Reynoso, y dijo que «viene mejorando desde hace muchos años, no es de ahora que tienen una selección competitiva».

«Han trabajado mucho, se unieron, y los resultados han sido favorables, puesto que fueron a un mundial. Pelearon por el siguiente y ahora tienen una base de una selección, con jugadores buenos, jóvenes y experimentados, que le muestran el camino a los más chicos y tienen excelentes futbolistas que a mí me gustan mucho», concluyó.