Marcha de perros y humanos alza la voz contra el maltrato animal

Agentes caninos como el sargento Harry y el cabo Federico, y perros civiles como Clarita y Pongo marcharon este viernes en la ciudad de La Paz junto a sus humanos, centenares de policías y activistas que alzaron la voz contra el maltrato animal.

La movilización fue convocada por unidades como la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), el Centro de Adiestramiento de Canes «Cabo Sánchez Villanueva» y el Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), junto a algunas organizaciones defensoras de animales.

«No al maltrato animal», «cuidemos a los animalitos» fueron algunas de las arengas que corearon los movilizados a su paso por el centro paceño, en medio de alegres ritmos entonados por bandas musicales y algunos ladridos ocasionales de los canes que los acompañaron, los policiales bien uniformados y los civiles luciendo sus mejores galas.

Uno de los más aplaudidos fue el sargento Harry, un simpático golden retriever que lideraba la columna del Centro de Adiestramiento de Canes bajo la tutela de la comandante de esa unidad, la teniente coronel Luz Alaja.

«Ellos (los animales) no pueden hablar, nosotros estamos contra el maltrato animal, entonces tenemos que participar y llamar a una concienciación a la población, que cuiden a sus mascotas, que no solo es tenerlos por un rato, no son un juguete, hay que cuidarlos, hay que precautelar su salud, su alimentación y no dejarlos solos», dijo Alaja a Efe.

Muchas personas, sobre todo niños, se acercaron para acariciar a Harry y tomarse fotos con el animalito, cuya especialidad es la canoterapia, explicó la agente.

Junto a Harry marcharon el cabo Federico, un labrador café, y Cobra, un dóberman que lucía imponente, pero era igualmente amoroso con la gente que se aproximaba para saludarle, entre otros agentes caninos.

También estuvieron Pongo, un enorme perro café que marchó feliz con su dueño, y Clarita, una pequeña mestiza que se movía con ayuda de una silla de ruedas a falta de patas traseras y que vive en el Albergue Génesis junto a más de un centenar de canes que aguardan a ser adoptados.

Julito y Huesos, dos mestizos rescatados y adoptados por la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estuvieron en la movilización junto al rector de esa casa de estudios, Oscar Heredia.

Los agentes, niños y jóvenes que forman parte del Gacip, el brazo solidario de la Policía Boliviana, participaron en la movilización uniformados con gorras que tenían orejas de perro y mascarillas con impresiones que asemejaban unos hocicos de dálmata.

Tras ellos ingresaron las unidades de Bomberos y de la Academia de Policías y no faltaron las botargas de «Paquito», el perro que es la mascota de la Policía Boliviana, e incluso hubo conejos y gatos que desfilaron.

Con la marcha se buscó crear «conciencia social» y «sensibilizar» a la población sobre el cuidado de los animales y el medioambiente, dijo a Efe el jefe de Pofoma, el coronel Hernán Romero.

«Se está realizando una marcha en defensa del medioambiente, en defensa de los animales, contra el maltrato, contra el biocidio, contra los atentados a la naturaleza, a la biodiversidad», explicó.

Bolivia tiene vigente desde 2015 una ley que incluyó la figura penal del biocidio para castigar el asesinato de un animal con penas de dos a cinco años de cárcel.