Marvel Studios avanza una decena de estrenos de películas hasta abril de 2023

Empezando por «Black Widow» en julio de 2021 y hasta «Guardians of the Galaxy vol.3» en abril de 2023, Marvel Studios (Disney) ha avanzado hoy, en un vídeo promocional, imágenes y fechas de estreno de una decena de títulos que tiene previsto lanzar en los próximos dos años.

Tras sucesivos aplazamientos a causa de la pandemia de covid-19, Marvel reactiva su calendario con la esperada «Black Widow» de Scarlett Johansson, que se estrenará tanto en cines como en la plataforma con acceso «premium».

Del resto de títulos aún no se precisan detalles sobre la modalidad de estreno.

El siguiente será «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» en septiembre; «Eternals», con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre de 2021 y «Spiderman 3», con Tom Holland y Zendaya, en diciembre.

En marzo de 2022 será el turno de «Doctor Strange in the multiverse of madness», segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbacth; en mayo «Thor, love and thunder», con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth, y en julio «Black Panther, Wakanda forever», que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

«The Marvels» llegará en noviembre de 2022; «Ant Man & The Wasp: Quantumania», en febrero de 2023, y, por último, la tercera entrega de «Guardians of the Galaxy» en abril de 2023.