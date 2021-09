Más de 60 recetas inéditas se presentan en la octava versión de Burger Week

Durante trece días y de forma simultánea, 525 Vulcan Grill, Amta Café Cultural, Braz Burger & Grill, Cadillac, Crush Burger, Dt. Brew House, El Salar, Green Salad, Harrys Burger Club, Highlanders, Invictos, La Bastille, La Boliviana Fast Food, La Capital, La Parrilla Brava, La Viñeta, Legends, Marko, Mechanical Wood, Monster Bites, Nina, Pepper By Zapata, Pioneros Food, Plesier, Risky Business, The Carrot Tree, The Hot Spot, The Steakhouse, Valgreens y Vicio´s serán los responsables de llevarnos a redescubrir el sabor de la hamburguesa, más allá de la receta tradicional.

“Burger Week se ha consolidado como un espacio en el que los chefs hacen explotar su creatividad y nos demuestran que para la creación de una hamburguesa no existen límites”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación a tiempo de señalar que “hasta el momento se vendieron 166.837 hamburguesas en siete versiones en La Paz y tres en Santa Cruz, lo que ha significado una inyección de más de nueve millones de bolivianos al rubro gastronómico solamente en la venta directa de menús”.

A través de la aplicación “BurgerWeek”, los comensales pueden -además de conocer los menús y restaurantes participantes- registrar un progreso en Burger Week, coleccionar insignias, desbloquear logros, ganar puntos virtuales, marcar restaurantes preferidos, calificar hamburguesas, retar a amigos a través de las redes sociales, etc. Una divertida forma que permitirá tener una mejor experiencia en un entorno digital. La aplicación está disponible en Google Play y App Store.





En esta oportunidad varios de los restaurantes participantes ofrecerán envases compostables, buscando apoyar al Objetivo Nro. 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “Producción y consumo responsable”, impulsado por SDSN (Sustainable Development Solutions Network) una red de la Organización de las Naciones Unidas que promueve visiones y soluciones sostenibles para el desarrollo de Bolivia.

HUARI, patrocinador oficial de la gastronomía boliviana

La cerveza Huari, por octava ocasión, es la patrocinadora oficial del Burger Week. “Estamos felices de participar en esta nueva versión gastronómica. La pandemia golpeó mucho a los restaurantes, por ese motivo, nuestro deber es apoyarlos y, al mismo tiempo, estar a la vanguardia de la industria gastronómica del país”, afirmó el gerente de Huari, Rodrigo Rocabado.

Huari Chocolate es una de las novedades que presenta la marca de cerveza en este evento. “Tras una alianza con el Ceibo, generamos una bebida de la más alta calidad en la industria, a base de 100% cacao boliviano y que es el acompañante ideal para una variedad de comidas. Una opción perfecta para todo tipo de sabores entre quienes están dispuestos a vivir una experiencia definitivamente diferente”, agregó Rocabado.





Auspicios

Como ya es tradición dentro del Burger Week, el Banco de Crédito BCP se hace parte una vez de esta iniciativa que promueve al rubro gastronómico; más aún en tiempos de reactivación económica. “Estamos más que comprometidos con la reactivación económica de todos los sectores y nos hacemos parte de esta séptima versión del Burger Week con el objetivo de que todos nuestros clientes se sumen a este evento que convoca no solo a la buena y deliciosa comida, sino a momentos de disfrute que nos levantan el ánimo”, destacó Sergio Torrellio, gerente de marketing del BCP.

Pepsi y 7Up se unen nuevamente junto a Burger Week en su octava versión para traer a los consumidores una gran combinación de una gaseosa fría y refrescante con deliciosas hamburguesas. “Estamos orgullosos de ser parte de un evento que apoya a crecer al sector gastronómico a través de la innovación y creatividad de todos los restaurantes participantes”, comentó el Gerente de Gaseosas CBN, Holger López.

Hipermaxi se suma a esta octava versión como uno de sus auspiciadores. “Apoyamos esta iniciativa por el importante impacto económico que tiene en el rubro gastronómico, siendo este uno de los sectores más impactados por la pandemia. Estamos seguros de que será un gran impulso para lograr su reactivación”, destacó Mariana Jáuregui Gerente Regional de la aseguradora.

Droguería INTI nuevamente es parte de Burger Week, como apoyo a las actividades desarrolladas por el rubro gastronómico en nuestro país. “Estamos convencidos de que el aporte de este tipo de eventos es fundamental para incentivar un mayor movimiento económico. En Burger Week nos hemos visto gratamente sorprendidos con la creatividad de los chefs participantes y, para cada una de estas ofertas, el perfecto acompañante siempre ha sido Superal, que ayuda a probar la mayor cantidad de hamburguesas, sin perderse ninguna», destacó Ronald Reyes, gerente general de la empresa farmacéutica.

La Suprema, con el fin de apoyar a la gastronomía boliviana, auspiciará la octava edición del Burger Week y brindará un descuento en harina y todos sus productos para los restaurantes participantes. “Nuestro compromiso ha sido en todo momento el desarrollo del país y de su industria gastronómica; por este motivo hemos decidido auspiciar el evento y proporcionar descuentos en harina y todos nuestros productos a los restaurantes participantes. Estamos seguros de que esta edición del Burger Week será un éxito”, señaló Renato Guillén, gerente de marketing de La Suprema.