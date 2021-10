Más países latinoamericanos superan el 50% de población vacunada contra covid-19

Varios países de Latinoamérica lograron superar en los últimos días el umbral del 50 % de su población totalmente vacunada contra la covid-19, aunque algunas naciones no llegan aún ni al 20 %, en un momento en el que la pandemia cede en la región pero muestra picos en el Caribe.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), globalmente hay 240,2 millones de casos y unos 4,9 millones de muertes.

América, el continente más afectado, reporta un acumulado de 91,8 millones de contagios y 2,25 millones de fallecimientos. Y de ese total, unos 44,5 millones de infecciones y más de 1,5 millones de decesos corresponden a Latinoamérica.

Los casos suben en el Caribe

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que en América del Norte los casos de covid-19 están disminuyendo en general, aunque Estados Unidos se mantiene como el país más afectado del mundo con unos 45 millones de casos y más de 725.000 fallecidos.

En Latinoamérica, las naciones con más contagios son Brasil (unos 21,6 millones casos), Argentina (5,2 millones), Colombia (casi 5 millones) y México (3,75 millones).

Pese a esas cifras, la mayoría de los países de Centro y Suramérica, indica la OPS, muestra un descenso de las infecciones, pero los casos siguen siendo elevados en Belice y en Barbados y han aumentado en Haití y República Dominicana.

Ante esta situación, las autoridades dominicanas comenzaron a exigir este lunes la tarjeta de vacunación anticovid en los espacios públicos y en el transporte colectivo, una medida adoptada para incentivar que se inoculen los ciudadanos que hasta ahora se han resistido.

Algo que produjo malestar de algunas personas, como Manuel Núñez, que se quejó de que le impidieran el ingreso a un banco por no estar vacunado a pesar de presentar una prueba PCR que guarda en su teléfono celular, pero que se hizo hace dos semanas.

«En caso de que yo no pueda acceder que me den mi dinero porque yo no vengo a delinquir, yo lo que soy es un usuario del banco», dijo Núñez a Efe tras confesar que no se ha vacunado, pero que lo piensa hacer «más adelante».

La vacunación supera el 50 %

La OPS destaca que, con el avance de los últimos días, América Latina y el Caribe está en camino de alcanzar el objetivo de vacunar con el esquema completo al 40 % de su población antes de terminar el año.

República Dominicana superó la semana pasada los 5 millones de vacunados con dos dosis contra la covid-19, según datos oficiales, lo que representa cerca del 59 % de la población meta.

Asimismo, Bolivia, con más de 18.800 fallecimientos y 506.600 casos confirmados, anunció este lunes que ha conseguido vacunar al 51,2 % de su población con el «esquema completo» contra la covid, una enfermedad de la que en la última semana se reportó un incremento del 7 % de contagios en el país.

Perú, donde tanto los nuevos casos confirmados como los decesos se mantienen estables, superó el fin de semana los 14 millones de personas con la pauta completa y alcanzó así la meta que el Gobierno había fijado para estas fechas de inocular con las dos dosis al 50 % de su población objetivo.

Brasil, donde la desaceleración de la pandemia es atribuida precisamente al avance de la vacunación, también llegó el domingo a la tasa del 50 % de la población con 2 dosis o aplicación única contra la covid-19.

Otras naciones de la región ya van por delante de esa meta, incluida Argentina, donde un 53,7 % de la población completó el esquema, y Cuba, donde más de 6,7 millones de personas (68 %) han recibido el esquema completo de tres dosis de las vacunas cubanas.

También Panamá, donde se espera a finales de este mes inocular al 80 % de las personas que pueden recibir la vacuna, un objetivo que el país ve posible pues hasta el momento un 75,8 % de la población ya tiene el esquema completo.

Nicaragua, Guatemala y Haití, mucho más atrás

Pese a ese progreso, según la OPS, seis territorios (Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Haití, en el Caribe, y Guatemala y Nicaragua, en Centroamérica) aún no llegan al 20 %

En Nicaragua, las autoridades tienen como meta vacunar al 43,8 % de los 6,5 millones de habitantes, es decir, 2,8 millones de nicaragüenses, pero hasta ahora no alcanza el 10 %, de acuerdo con el organismo continental.

Mientras, en Guatemala, el Gobierno ha conseguido vacunar a más de 5 millones de personas con una dosis y de ese universo han recibido la segunda dosis casi 3 millones de habitantes, lo que representa un 18 % de la población.