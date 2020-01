Medios de comunicación independientes y el pueblo derrocaron a Morales-García

La clase política corrupta, hizo creer al expresidente indígena Evo Morales y al terrorista Álvaro García Linera, exvicepresidente, que los medios de comunicación independientes no tenían influencia en el pueblo.

Como gota que labra la roca, durante catorce años los medios de comunicación independientes, sobre todo impresos, a través de editoriales, artículos de opinión, información objetiva, veraz, correcta, imparcial, ediciones digitales y redes sociales, dieron a conocer la administración corrupta de la cosa pública por parte de los dictadores Evo Morales y Álvaro García Linera.

Posesionaron en la mentalidad del pueblo, sobre todo de los jóvenes, que había que defender la Constitución, las Leyes y la Justicia, su derecho generacional al trabajo, lograron que el dictador y su camarilla obsecuente, sean derrocados del Poder Político y Económico. Obligaron a que los dictadores abandonen funciones y el Palacio de Gobierno, fuguen, renuncien, se asilen.

Por esa posición patriótica los dictadores Morales y García Linera ordenaron a los exministros de Comunicación Amanda Dávila, Gisela López, Manuel Canelas, «no otorgar publicidad de ningún ministerio o entes estatales a los medios independientes».

Siniestra y monstruosa organización de medios para halagar a ególatras

El congresista nacional Oscar Ortiz, denunció y presentó acciones penales contra Carlos Gill, José Luis Saravia Lozano, Marcelo Hurtado Sandoval, insistió y pidió al Ministerio Público cumpla su deber toda vez que los querellados tenían planes para huir de Bolivia.

La ministra de Comunicación del Gobierno de transición, Roxana Lizárraga, denunció y afirmó que los gerentes, ejecutivos, de medios de comunicación pro-intereses económicos de los ególatras exgobernantes, integrado por ATB, PAT, La Razón, Cambio, recibieron más de cuarenta millones de bolivianos por concepto de publicidad, propagandística, (al tipo de cambio 6.97 igual dólares 5.738.880) sin contar con los tres millones de bolivianos (dólares 430.416) desembolsados para Abya Yala Televisión, todos para favorecer políticas de corrupción del expresidente y del exvicepresidente, los que salen a luz cada día «donde se pone el dedo salta el pus».

Afirmó que Marcelo Hurtado (ejecutivo de ATB), Carlos Gill, propietario de La Razón, José Luis Saravia Lozano (gerente de PAT), Jimmy Iturri (gerente de ATB), Julio Peñáloza Bretel (director de contenidos y empleado de Abya Yala), «huyeron como ratas» porque saben que cometieron graves delitos penales en contra de la economía del Estado nacional.

Dichos ejecutivos de medios de comunicación pro Evo Morales y Álvaro García Linera, fueron denunciados por legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, sociedades ficticias, lavado de dólares, daños económicos al Estado, delitos dolosos, conformación de 21 empresas ficticias (fantasmas), incumplimiento de pago de impuestos por un valor de 450 millones de bolivianos (al tipo actual de cambio 6.97 dólar igual 6.456.241), al Servicio de Impuestos Nacionales, que se dedicaron a conformar 21 empresas ilícitas que les sirvieron para hacerse conceder obras del Estado que sobrepasaría de varios millones de dólares.

Medios subvencionados para halagar corrupción

Dirigentes de Comités Cívicos, de las Plataformas Ciudadanas, del Magisterio, del Comité de Defensa de la Democracia, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia manifestaron: Se demuestra una vez más, en la historia de Bolivia, que medios creados para halagar inconductas, delitos, de los gobernantes, con administraciones corruptas se envilecen, corrompen y logran contratos con el Estado, como de: los teleféricos, construcción de caminos, administración de ferrocarriles, etc., sin licitación pública.

La valiente, decorosa, honesta, misión y vocación de empresarios progresistas, periodistas, trabajadores de talleres, de medios de comunicación social independientes, luchando como David contra Goliat, no solo que arrasaron con la prédica de los defensores de los tiranos sino pusieron en evidencia que los medios creados y subvencionados con dineros del Estado con fines ególatras para que los halaguen, no sirven, al pueblo en su fuero interno, de conciencia, no lo pudieron engañar.

El pueblo no es ciego, sordo ni mudo, como lector, oyente, televidente, advirtió quienes eran pro-oficialistas y quienes defienden los altos y supremos intereses de la patria.

En noviembre de 2019, los bolivianos, la juventud de las pititas y de las barricadas vecinales, apoyados por medios de comunicación independientes impresos, radiales, televisivos, digitales, que no estaban de acuerdo con el gobierno déspota, tiránico, también identificaron a los medios de comunicación pro-oficialistas con administración corrupta, los hechos lo demuestran, no se puede desmentir este aserto, el propietario de «La Razón» confirmó que habían recibido un 16% de publicidad estatal lo que debe demostrar con presentación de estados financieros, pues se le habría otorgado más de 32%, expresaron.

Los compatriotas cívicos afirmaron: Evo Morales y Álvaro García Linera con todo el monstruoso aparato comunicacional a su servicio, y pese a los multimillonarios dineros desembolsados para publicitarlos con afanes propagandísticos, fueron derrocados, tuvieron que huir, son prófugos de la justicia.

Demostrado está que la fuerza de la verdad se agiganta para vencer a medios de comunicación escogidos por los tiranos para que halaguen sus engañosas como mentirosas poses.

El profesor Dr. José Luis Álvarez, del magisterio señaló: Creían que esos medios con administraciones gerenciales corruptas (Hurtado-Valencia-Gil-Iturri, Peñaloza) podrían ocultar el sol de la verdad con un dedo, con empresas ficticias.

Para qué les sirvió a los dictadores Evo Morales – Álvaro García los ahora defenestrados medios de comunicación con administraciones corruptas como Cambio, PAT. La Razón, ATB, Abya Yala, el pueblo constata las querellas penales incoadas por el senador Oscar Ortiz con pruebas fehacientes, Marcelo Hurtado, Luis Valencia, Carlos Gill, como personeros legales conformaron organizaciones siniestras.

Queda en claro que no hay «pequeños» ni «grandes» medios de comunicación, sino empresarios y periodistas con vocación de servicio a la verdad, que nada tienen que ver con las grandísimas administraciones corruptas que ahora deben más de Bs 450 millones por impuestos o que según el Fiscal Rodríguez «en PAT se lavaba dineros ilícitos».

Concluyeron: Honor a los medios de comunicación independientes de excelencia en virtudes y positiva, sacrificada, acción en defensa de los derechos fundamentales de las personas, de la libertad, de la información, humanidad y de nuestra patria Bolivia.

Marcelo Hurtado, Luis Valencia, Carlos Gill, y otros deben ser procesados y enviados a centros de reclusión carcelaria para que no se vuelva a repetir que a nombre de medios de comunicación «grandes» los pícaros, delincuentes, se lleven el santo y la limosna para desinformar al pueblo. Con solo aplicar el debido proceso y efectuarse auditorías cruzadas de los dineros desembolsados, para gastos de publicidad, durante los catorce años de la dictadura de Morales se evidenciará que la deuda tributaria por impuestos sobrepasaría varios millones de dólares, dineros que podrían haber servido para construcción de nuevos hospitales y cubrir parte del seguro social obligatorio.

Exhortaron a que la presidenta Jeanine Añez y los actuales ministros mediten, reflexionen, para no seguir beneficiando a quienes se hicieron nuevos ricos a nombre de publicidad estatal y pusieron en peligro la vigencia del sistema democrático.

En democracia todos los medios independientes tienen derecho a que se les otorgue publicidad del Estado porque al informar en forma fidedigna cumplen una misión de servicio al colectivo social en forma correcta y ponen en conocimiento del pueblo la forma de gobernar de los servidores públicos, enfatizaron.