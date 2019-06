Mesa tiene una relación confusa con la historia, asegura Canelas

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó ayer que el expresidente y ahora candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tiene una relación confusa con la historia y se «erige» con autoridad moral para hablar de democracia cuando fue parte del peor gobierno contemporáneo y cuando no renunció después de la masacre de febrero de 2003.

«Creo que el pasado político de Carlos Mesa le deja muy poco espacio para actuar y ser él, el que fije quién tiene una condición de superioridad moral para opinar cómo estaba la democracia, cómo está la democracia», afirmó en el programa «El pueblo es noticia», en alusión a un tuit de Mesa, en el que afirmó que el presidente Evo Morales no tiene moral para hablar de democracia.

El Ministro de Comunicación calificó ese tuit de «bastante paradójico» al considerar que Mesa tuvo un rol protagónico en la elección de Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada, «el peor gobierno de la historia», tomando en cuenta que la candidatura estaba declinando y que se fortaleció cuando Mesa aceptó la vicepresidencia.

«A él le gustaría no haber sido vicepresidente de Goni, yo tengo esa convicción, seguramente le gustaría no haber sido vicepresidente de Goni para poder hacer ahora una campaña digamos más renovada, el tema es que sí lo fue, y cuando uno tiene un pasado político y se vuelve a presentar a los bolivianos como un proyecto, es de justicia evaluar lo que hizo antes cuando tuvo la capacidad de mandar, cuando fue vicepresidente de Goni, cuando fue presidente. No es un gusto por revisar la historia, sino que es algo de justicia que los ciudadanos tienen que conocer», sustentó.

«Lo segundo, es un poco difícil que uno tenga esa exhibición de superioridad moral que tiene el candidato Mesa cuando fuiste vicepresidente durante Febrero Negro y no te fuiste después de la matanza que ocurrió en la plaza Murillo, un poco difícil creer que la democracia en ese momento, la democracia en Bolivia y la vida de los bolivianos, no estaba verdaderamente en riesgo, y viviendo una de las peores épocas de nuestra historia, cuando Mesa era el colaborador más estrecho de Gonzalo Sánchez de Lozada», complementó.

Recordó un episodio sucedido el 9 de abril de 2003, un mes después de la masacre de febrero, cuando Mesa apareció en Santa Cruz apoyando a Goni, al lado del exministro Carlos Sánchez Berzain, también prófugo en Estados Unidos, mientras el expresidente afirmaba que nadie lo sacaría del poder y llamaba a los militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a defender su gobierno con las armas.

«No se sabe que Carlos Mesa haya renunciado al día siguiente, después de esa declaración, una declaración infame un mes después de Febrero Negro», puntualizó.