Messi: «No me retiro de la selección»

Lionel Messi aseguró que no se retira de la selección argentina tras ganar el Mundial de Qatar, en el que fue elegido mejor jugador.

«No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho», indicó el jugador del PSG tras la victoria contra Francia en la tanda de penaltis.

Messi aseguró que está deseando regresar a Argentina «para festejar en el país y ver la locura que hay allí».

«Hemos sufrido mucho, pero no se puede pedir más. El fútbol es un deporte loco. Ganar el Mundial es el sueño de todo niño. Esto es para el pueblo argentino», dijo.

Messi reconoció que el Mundial «se ha hecho de rogar, pero es lo más bello que hay».

«Quería terminar mi carrera con esto y no puedo pedir más. Prácticamente acabar mi carrera así es impresionante. He ganado la Copa América, el Mundial y ha llegado casi al final. Me encanta el fútbol y estar en este grupo, vivir partidos como campeón del mundo», señaló.

«Sabía que Dios me lo iba a regalar»

Messi aseguró este domingo, luego de consagrarse campeón del mundo, que sabía que Dios le iba a regalar un título en ese certamen.

«Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme», dijo el 10 en declaraciones a la Televisión Pública de su país.

Por otra parte, remarcó que el encuentro ante Francia fue «muy raro» por la forma en que el equipo europeo igualó en dos oportunidades el tanteador y lo comparó con el que Argentina jugó frente a Países Bajos en los cuartos de final.

Argentina logró este domingo su tercer título mundial después de ganar a Francia por 4-2 en una tanda de penaltis a la que se llegó tras una prórroga en los finalistas igualaron 3-3.

Messi anotó para el conjunto suramericano a los 23 y a los 109 minutos, marcó su penalti en la definición desde los once pasos y luego recibió el Balón de Oro al mejor jugador.