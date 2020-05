Miles de obreros de Enatex fueron despedidos en el anterior régimen de gobierno

Dirigentes del magisterio señalaron que la labor de la COB en las actuales condiciones representa un fracaso, recordaron lo que varios profesionales señalaron:

«Algunos dirigentes de la COB no entienden la situación económica a que nos llevó su socio político gubernamental Evo Morales Ayma, “endeudando a Bolivia con 21 mil millones de dólares”, según informe público

El partido “cobista”, no de los trabajadores, no tiene predicamento en las bases por una simple motivación Guarachi, percibe no menos de veintitrés mil bolivianos mensuales como minero perforista de interior mina, Mamani de los fabriles es eterno dirigente en comisión. Ambos llamados «los gordos» de la COB no dijeron absolutamente nada sobre la quiebra de la empresa estatal Enatex, no se pronunciaron sobre los 42 millones de dólares que se habría otorgado para «su reactivación» y menos expresaron repudio por el despido de más de un mil trabajadores y trabajadoras.

La mamadera estatal, COMIBOL, mantiene a los «gordos» de la COB, mientras los «gordos y gordas» que se enriquecieron con los 42 millones de dólares, a nombre de reactivación de Enatex, siguen caminando orondos por su militancia.

No se sabe en qué manos quedaron los 42 millones de dólares.

En la balanza de lo favorable y desfavorable a los intereses nacionales y de los trabajadores ¿qué labor cumplieron los «gordos» de la COB?

Veamos: a) Se constituyeron en aliados del gobierno de Morales, socios políticos, hicieron nombrar a sus acólitos en puestos directivos de la CNSS y otros lugares estatales, obtuvieron réditos personales, están en comisión, sin trabajar. b) Desarticularon el movimiento laboral, permitieron la creación de directivas paralelas en varios sectores. Cumplieron acción política en lugar de posicionamiento laboral. No defendieron el Proceso de Consolidación de la Democracia, se adscribieron al «Proceso de Cambio». En resumen, resultaron ser fichas políticas del tablero de ajedrez del exgobierno, en otras palabras «fusibles» que se descarta cuando así conviene.

Con criterio racional los dirigentes del magisterio, salud y de otros sectores, entre ellos los jubilados, les pidieron a los «gordos» que no politizaran la organización matriz de los trabajadores. Los «gordos», que cada día están mas obesos a nombre de los trabajadores, se hicieron de la vista chueca en casos como, Enatex y prosiguieron dividiendo a la clase verazmente trabajadora, a los dignos y patriotas trabajadores que cuidan las fuentes de trabajo y aportan a las empresas estatales y privadas, exigiendo sus derechos en el marco de la comprensión a la problemática y realidad económica social boliviana.

El exsecretario ejecutivo de la COB Jaime Solares Quintanilla, afirmó que la Central Obrera Boliviana, dirigida por Guarachi, «fue obediente y sumisa a los dictados del gobierno de Morales. Hace show mediático jodiendo a la entidad matriz de los trabajadores».

Qué más se puede argumentar sobre la dual posición de los actuales dirigentes que al presente, después de quemar «las banderas de reivindicación de la clase trabajadora y navíos de lucha sindical de la COB que otrora no se alió a ningún partido», no saben cómo explicar su derrota partidaria.