Ministro de la presidencia sería designado Embajador por su periplo en avioneta

El traslado de la ex miss de Rurrenabaque Yarokoby Shiraishi, en la avioneta matricula Nº 047 de la Fuerza Aérea de Bolivia -del Estado- por determinación del ministro de la presidencia Yerko Ñúñez, quien dijo lo hizo por «humanitarismo» por cuanto según certificado médico «estaba enferma con flujo de sangre», generó conflicto y suspicacia política.

Esa actitud «humanitaria» para con una joven de 23 años, provocó acerva crítica de militantes de su partido y de la oposición y que en concepto de médicos de la ciudad de La Paz, no debía haber sido transportada porque «se hubiera desangrado» toda vez que el tramo Rurrenabaque La Paz se lo hace en una hora y cuarenta y cinco minutos, aproximadamente.

La investigación efectuada por redactores de JORNADA la avioneta matricula 048 de la FAB, según plan de vuelo, no tenía como destino Rurrenabaque habiendo quedado sin gasolina, por lo que el ministro Yerko Núñez habría solicitado al ministro de defensa Fernando López que instruya al comandante de la FAB disponga que la avioneta matricula 047 se constituya en Rurrenabaque.

¿Núñez puso en peligro la vida de Shiraishi?

Consultados varios galenos del Hospital Obrero y del Colegio Médico de La Paz, expresaron «se debe convocar al médico que dio el certificado, porque no está bien que se hubiera expuesto la vida de una ciudadana con flujo vaginal que le podía haber causado desangrado».

La ex miss citada no pudo ser ubicada ni estuvo registrado su internación en algún centro médico particular ni del Estado, como ser el Hospital de Clínicas.

Por su parte diputados del MAS piden que los pilotos que condujeron las avionetas sean convocados a investigación para que expliquen cuál era el plan de vuelo para ambas naves y quiénes eran los pasajeros o pasajeras.

Ante los hechos y la satisfacción otorgada por el ministro Núñez -como lo hacía el ex presidente Morales cuando sus adeptos cometían excesos como el de un senador por Cochabamba que agravio a las mujeres o del ex ministro Eugenio Rojas, que dijo » que se debía ofrecer a Chile gas por mar»- la denuncia quedará flotando y después la situación se le complicará y afectará al gobierno.

A manera de descargo sobre el hecho Núñez expresó «vi pertinente poder hacer, si estábamos ahí e íbamos a volver a La Paz y había una persona delicada de salud, tendría que ser inhumano para no trasladarla».

Miembros de los Comités Cívicos de Cochabamba, Chuquisaca enfatizaron por qué no se pone las avionetas de la FAB a disposición de los hospitales médicos para el traslado de test de portadores del Coronavirus, que a la fecha tardan dos a tres semanas porque las muestras van vía terrestre a laboratorios centralizados, en La Paz o Santa Cruz.

En derechos humanos y en la propia defensoría del pueblo, se informó que se está preparando solicitud para que la ex miss Yarakoby Shiraishi efectué aclaración sobre el uso de una avioneta del Estado para fines personales y los motivos por qué no se internó en algún centro medico en la ciudad de La Paz, toda vez «que se dijo estaba enferma».

Se dio a conocer, por fuentes fidedignas, que el ministro Yerko Núñez podría ser designado a una embajada para que no se desfigure la candidatura de la presidenta Añez, toda vez que la situación se torna embarazosa.