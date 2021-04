Morales acepta derrota del MAS en balotaje y convoca a reunión de emergencia

El expresidente Evo Morales reconoció este lunes la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en el balotaje en cuatro departamentos y convocará a una reunión de emergencia, mientras que líderes opositores señalaron que el resultado de los comicios refleja el rechazo a la corrupción y a la persecución.

El resultado de la segunda vuelta electoral en los departamentos de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca obliga a convocar a una «reunión de emergencia» para evaluar «por qué, qué paso y qué hay que hacer», aseguró Morales en la celebración de un aniversario sindical en la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político.

Los departamentos de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca fueron de nuevo a las urnas, ya que ningún candidato alcanzó más del 50 % de los votos o más del 40 % con diez puntos de diferencia sobre la segunda candidatura más votada en las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo.

Tres de nueve departamentos

El MAS perdió terreno en las principales regiones y solo logró quedarse en primera vuelta con tres gobernaciones Cochabamba, Oruro y Potosí, de las nueve en las que se divide el país, y con solo dos de las diez principales ciudades, Sucre y Oruro.

Para este balotaje el partido de Morales y del actual presidente Luis Arce, esperaba ganar en al menos tres gobernaciones más.

El resultado de las elecciones de este domingo «deja mucho que desear», «ojalá uno podamos ganar» pero «creo que hemos perdido en los cuatro departamentos», dijo Morales.

El expresidente recordó que el nuevo mapa político regional se asemeja al de 2005, año en el que se eligieron por primera vez a los gobernadores departamentales que todavía se llamaban Prefectos, cuando el MAS obtuvo tres plazas y otras seis estaban en manos de la oposición.

Opositores celebran

«Felicito a los gobernadores electos Santos Quispe, Regis Richter, Damián Condori y Óscar Montes. La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija dejaron claro su rechazo a la corrupción, el abuso, la persecución y la discriminación», señaló el expresidente Carlos Mesa y líder de la principal fuerza opositora.

«Con democracia, toca luchar por autonomía y crecimiento», añadió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Luis Fernando Camacho, el gobernador electo del departamento de Santa Cruz dijo que «los votantes no se dejaron intimidar por sus mensajes de confrontación y por el chantaje de que si no votaban por el MAS no les entregarían recursos, vacunas ni obras».

El exlíder cívico y quien es uno de los principales acusados en el llamado caso «golpe de Estado», por el que está detenida la expresidenta interina Jeanine Áñez hace un mes, destacó que con los resultados de los comicios de este domingo «gana la democracia, pierde el abuso y el autoritarismo del MAS y el gobierno de Luis Arce».

«La gente que está alrededor de Morales busca gente que esté a sus órdenes. A la población no le gustan las imposiciones. El pueblo se ha desencantando con algunas acciones de Evo Morales», aseguró por su lado la expresidenta del Senado y alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa.

Los ganadores del balotaje

Contabilizadas el 100 % de las actas, Óscar Montes, del partido Unidos por Tarija, ganó con un 54,44 % sobre Álvaro Ruiz, candidato del MAS, que quedó con el 45,56 %.

En el departamento de La Paz Santos Quispe, de la alianza Jallalla, lidera el conteo con el 56,43 % sobre Franklin Flores, del MAS, que obtiene el 43,57 %, escrutado el 78,23 % de las actas.

Damián Condori Herrera, de Chuquisaca Somos Todos, también está a la cabeza del conteo con el 59,95 %, sobre el aspirante del MAS, Juan Carlos León, con el 40,05 %, contabilizado el 88,5 % de los votos.

Y en Pando Regis Richter, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), lidera con el 56,16 % sobre Miguel Becerra, del gobernante MAS, con el 43,84 %, cuando el conteo llega al 88,92 %.

Por su parte, la misión de observación de Unión de Organismos Electorales de América (Uniore) destacó este lunes en un informe preliminar que el balotaje se desarrolló de manera pacífica, que el cómputo de los votos ha sido ágil «en menos de 24 horas de concluida la jornada electoral, ya se cuenta con el computo cerca del 70 % de las actas» y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adoptó todas las medidas para que los comicios se desarrollaran de forma segura.

Bolivia cierra así un ciclo electoral complejo tras la crisis política de 2019, que alteró el calendario y retomó el rumbo en octubre de 2020 cuando se realizaron los comicios generales, en los que por primera vez no pudo participar Evo Morales, y que dieron como ganador a Luis Arce a la Presidencia.