Muere Marco Aramayo, preso por denunciar desfalco en el Fondo Indígena

El exdirector del Fondo Indígena y el principal denunciante de un millonario desfalco en esa entidad, Marco Antonio Aramayo, falleció este martes luego de varios días en terapia intensiva y de estar siete años en detención preventiva por ese caso.

Aramayo murió la madrugada de este martes debido a un «paro cardiorrespiratorio secundario a todas las enfermedades que presentaba el paciente», informó en un comunicado la Alcaldía de La Paz.

El exdirector del Fondo Indígena fue internado en el hospital municipal de Cotahuma en La Paz, en la unidad de terapia intensiva el fin de semana, donde estaba intubado tras un paro cardiorrespiratorio que presentó en una cárcel de la capital boliviana en la que estaba detenido preventivamente.

«Solo me queda decir que vamos a seguir con la lucha y el ideal que mi padre tenía. Él me ha dejado un legado de no venderme, de honestidad y de verdad», expresó el hijo del fallecido, Caetano Aramayo, a los medios locales.

Aramayo ya llevaba siete años en detención preventiva por un polémico caso en el país relacionado con un desfalco al Fondo Indígena por cerca de 10 millones de dólares que esa exautoridad denunció, pero paradójicamente fue el único procesado por corrupción en ese caso.

Aramayo fue director del Fondo Indígena entre septiembre de 2013 y febrero de 2015 y tras su salida ya enfrentaba más de un centenar de procesos por supuesto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

En 2016 Aramayo indicó que la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, autorizó el desembolso de esos 10 millones de dólares en un contexto de quiebra de esa entidad.

Además el exdirector del Fondo Indígena enfrentaba 256 procesos por corrupción.

En tanto, el abogado de Aramayo, Héctor Castellón, sostuvo a los medios que acudirán a instancias internacionales para que conozcan el caso de su defendido, ya que Régimen Penitenciario no le dio «ni una aspirina» a Aramayo, comentó.

«Él no ha fallecido como un hombre culpable, tiene que ser un baluarte de ética y entereza. Siete años de lucha y tres días en coma, no vamos a permitir que este tema se politice, ni esta muerte sea una más dentro de una estrategia», señaló Castellón a los medios.

La creación del Fondo Indígena fue impulsada por el entonces presidente, Evo Morales, en diciembre de 2005, entidad que recibe y gestiona fondos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.

Reacciones

Tras el deceso de Aramayo, varios políticos de oposición condenaron su muerte y apuntaron al Movimiento al Socialismo (MAS) como responsable de este hecho.

El expresidente Carlos Mesa, líder del principal partido opositor Comunidad Ciudadana, manifestó a través de Twitter que el «terrible y progresivo asesinato de Marco Aramayo es la evidencia de una mafia política judicial ‘masista’ que por 16 años protegió la corrupción y persiguió hasta su eliminación a quienes la denunciaron».

Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga sostuvo en sus redes sociales que Aramayo fue «amordazado con innumerables juicios, encarcelado mientras se atentaba contra su salud y con los responsables impunes».

«Justicia cruel azul ante el silencio cómplice de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Que su alma descanse en paz después de sufrir años de maldad», indicó.

Asimismo, Carolina Ribera, hija de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien está detenida preventivamente hace más de un año, también se pronunció por la muerte de Aramayo.

«Marco Antonio Aramayo fue asesinado por la justicia ‘masista’ (autor material), sometida al poder político de Evo Morales (autor intelectual), los que se robaron el dinero siguen libres. Mis condolencias y solidaridad con su familia», escribió Ribera.