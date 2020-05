Niñas y niños inspiran el reto de la campaña #Súmate a través de sus dibujos

Miles de dibujos enviados a Visión Mundial Bolivia durante esta crisis sanitaria, se refirieron a la necesidad por la que atraviesan niñas y niños que no tienen alimentos ni facilidades para un adecuado lavado de manos. “Hay niños que no comen bien y no tienen agua para lavarse las manos y se pueden enfermar”, indicaron al enviar sus dibujos a la Campaña Interna realizada en la red social del Facebook, llamada CoronaVirusChallenge.

En la campaña se solicitó a los niños que dibujen cómo se imaginaban al héroe que vence al virus.

Estos dibujos y la preocupación de los niños inspiraron el reto de la campaña #Súmate que se lanzó con el objetivo de llegar a las familias más vulnerables con insumos de higiene y alimentos.

“La campaña Corona Virus Challenge se lanzó, ni bien inició la crisis del COVID -19 hace unos meses. Con gran éxito recibimos miles de dibujos de niñas y niños a nivel nacional, el tema central fue que cada uno dibuje al héroe que vencerá al Corona Virus, nosotros entendemos que esos héroes no sólo pueden vencer a este virus, sino que también pueden hacer posible que los niños reciban insumos de higiene y alimentos para combatir la Pandemia”, explica Alberto Mosquera, director Nacional de Visión Mundial en Bolivia.







“El sueño de los niños es vencer a este virus, y eso significa hacer frente a varios aspectos, entre los que está hacer que niñas y niños vulnerables tengan acceso a agua potable, pues es la principal recomendación en esta emergencia sanitaria, el Banco Nacional de Bolivia S.A. hace 5 años que viene trabajando en proyectos de saneamiento básico e instalación de sistemas de agua junto a Visión Mundial, con el objetivo de que la población de al menos 15 municipios en el país, tenga acceso al líquido elemento, de esa forma, hoy están con la posibilidad de cuidar su vida, pues pueden contar con la higiene correspondiente”, manifestó Carmen Zamora, subgerente de Responsabilidad Social del Banco Nacional de Bolivia.

“El reto es grande, es el deber de todos hacer que estas niñas y niños se sientan seguros y protegidos porque son los que heredarán mañana lo que nosotros haremos hoy.” Afirma, Giovana Eid, gerente de Publicidad y Marketing, de La Cascada S.A.

“Las niñas y niños ya hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros, por lo tanto, necesitamos: a todas las instituciones públicas y privadas, autoridades, directores, gerentes, comerciantes profesionales, estudiantes, padres, madres, tíos, primos, hermanos, a todos y todas; para hacer posible que más niñas, niños y sus familias hagan realidad el sueño de todos estos niños, de derrotar a este virus”.

“Entonces, hoy es el tiempo para que todos los actores de la sociedad boliviana nos solidaricemos a esta noble causa, de llegar con alimentos e insumos de higiene a las niñas y niños más vulnerables de nuestro país”. Finalizó Alberto Mosquera, director Nacional de Visión Mundial en Bolivia.

Ya se cuenta con empresas que han aceptado el reto de la Campaña #Súmate entre ellas: Banco Nacional de Bolivia, Cámara Nacional de Comercio, La Cascada, Copelme, Total y Vive.