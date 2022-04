Niñez trabajadora en Bolivia está desprotegida, alerta Defensoría del Pueblo

Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que el Estado vulnera el derecho a la protección de la niñez y adolescencia trabajadora del país, ya que no se hacen registros de esta población ni controles efectivos para verificar sus condiciones laborales.

La defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, presentó este lunes el informe defensorial sobre el trabajo infantil y adolescente en Bolivia que es permitido en el país.

El documento -que se trabajó en 2021- describe el estado de la implementación de las políticas públicas y las medidas de protección dirigidas a la niñez trabajadora del país.

La investigación evidencia que no se desarrollaron programas para proteger a esta población, no todos los municipios cuentan con registros de la niñez trabajadora y no se hacen controles efectivos que ayuden a verificar las condiciones laborales, comentó Cruz.

«Hay niños y adolescentes que el día de hoy ejercen un trabajo bajo distintas condiciones y todos ellos merecen del Estado protección reforzada, de forma que se aseguren sus derechos en igualdad de oportunidades», sostuvo la defensora.

Este estudio se realizó en 67 municipios de los más de 330 del país y puso en evidencia que solo 8 gobiernos municipales registran a niños y adolescentes que trabajan, mientras que a nivel nacional solo se cuentan con 133 registros. Además, solo 5 gobiernos municipales realizan la certificación médica y la verificación socioeconómica de la situación del menor.

También se detectó que el Ministerio de Trabajo no adelanta una inspección al trabajo de adolescentes que sí se registraron para laborar, que se hicieron inspecciones de oficio «no efectivas» porque no detectaron ninguna vulneración hacia esta población y que no se cuenta con protocolos ni reglamentos de supervisión.

Cruz resaltó que hay una ausencia de afiliaciones al sistema de seguridad social y abogó por hacer esfuerzos para contar con un sistema de protección «efectivo», que se ajuste a las normas para proteger a esta población. Igualmente, cree necesario que se establezcan protocolos eficaces para el registro e inspección del trabajo de los niños.

«Es preocupante que el Estado no tenga un sistema de información sobre el ejercicio y protección en los derechos de niños y adolescentes en funcionamiento óptimo», refirió la defensora.

Cruz entregó el informe a los menores trabajadores para que con estos datos sean un «instrumento de lucha» por sus derechos.

Algunos datos

El informe menciona datos de la última encuesta ENNA, realizada en 2019, que señala que son 724.000 los niños y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan alguna actividad laboral, de los cuales el 49,03 % son mujeres y 50,9 % son hombres.

El 41,1 % de los menores y adolescentes realizan alguna actividad laboral en condiciones peligrosas, prohibidas o insalubres que afectan su desarrollo.

Además, se identificaron unos 403.000 menores de 5 a 13 años, el decir el 56 %. También, 321.000 son menores de 14 a 17 años que trabajan, que corresponden al 44 %.

Por su parte, el representante de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, Cristian Marcani, agradeció el informe, pero pidió que sean incluidos en próximos estudios para aportar en su realización.

Y recordó que hay muchos niños y adolescentes que deciden trabajar para mejorar su situación familiar, aunque pidió que las normativas se ajusten a las necesidades de ellos para inscribirse sin tanta burocracia.

La regulación del trabajo infantil en Bolivia establece como edad mínima para el trabajo por cuenta propia los 10 años, y los 14 años para el trabajo por cuenta ajena, con autorización de sus padres o tutores y de una entidad del Ministerio de Trabajo.

Bolivia fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos por permitir el trabajo infantil. Sin embargo, los niños y adolescentes defienden su derecho a trabajar.