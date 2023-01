Oficialismo evaluará «si corresponde o no» expulsar a Luis Arce del MAS

La dirección nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente Luis Arce, «evaluará si corresponde o no» la expulsión del mandatario de sus filas, dentro de la disputa interna en el oficialismo por la cual ya han sido echados algunos parlamentarios acusados de «traidores».

«La dirección nacional del MAS evaluará si corresponde o no la expulsión del hermano Lucho (el presidente), sobre eso no me puedo pronunciar», dijo a los medios este miércoles el diputado Héctor Arce, identificado dentro del ala del MAS cercana al expresidente Evo Morales.

Arce se refirió al asunto al ser consultado sobre las recientes expulsiones de legisladores anunciadas por el MAS.

Según el diputado, en el oficialismo «tiene que haber disciplina» y respeto y se debe «acatar las decisiones políticas que se toman desde el nivel superior», pues de lo contrario, el MAS se convertirá en un «taxi partido».

Agregó que las últimas expulsiones «no tienen en absoluto» la intención «de generar inestabilidad» dentro de la organización política gubernamental.

En una reunión departamental del MAS en Cochabamba liderada por Morales, se definió expulsar a seis diputados de esa región central que respaldaron la aprobación de una ley sobre el censo de población que permitió resolver un conflicto en el departamento de Santa Cruz.

Morales, que es presidente del partido oficialista, consideró en su momento que la promulgación de esa norma fue un «error histórico» y criticó que parlamentarios oficialistas la aprobasen en coordinación con la oposición.

En esa reunión no participaron ni el presidente Arce ni el vicepresidente del país, David Choquehuanca.

El diputado Arce argumentó que las expulsiones de esos diputados son legítimas y aunque «lloren, chillen o zapateen» ya fueron definidas.

Por su parte, la diputada oficialista Deysi Choque, identificada como parte del segmento «renovador», sostuvo que los masistas «conservadores» están «desesperados» por querer mantener la «hegemonía del poder» y no le extraña que hablen de una posible expulsión de Luis Arce y Choquehuanca.

«Se busca eliminar cualquier posible contrario dentro de las siguientes elecciones», consideró.

Según la diputada, ya son 12 parlamentarios oficialistas expulsados, 6 de Cochabamba, 2 de Oruro y 4 de Potosí.

«No quiero pensar que es decisión del hermano Evo Morales, sino más bien de ese entorno que necesita que vuelva el hermano Evo (al poder)», añadió.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Jerges Mercado, manifestó que los «dueños» del MAS «no son personas», sino los sectores sociales y que es necesario que todos trabajen por la «unidad» para que no se profundicen esas «fricciones» en el partido.

Los problemas internos del MAS se hicieron evidentes en 2022 entre los denominados «renovadores», sectores leales al presidente Arce, y el ala «evista» o cercana a Morales que cree que los primeros hablan de una «renovación» para dejar al margen a líderes históricos del partido como el exmandatario.