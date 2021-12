Paceña lanza nueva lata de 269 mililitros con mensajes que invitan al consumo inteligente

Cervecería Boliviana Nacional acaba de lanzar al mercado un nuevo calibre de su marca insignia, Paceña. La lata que contiene 269 mililitros, una medida ideal para promover el consumo moderado que además en su empaque secundario busca crear conciencia con tres tips para disfrutarla con inteligencia: no tomes si estás embarazada, no tomes cuando tienes que conducir un vehículo y no bebas si eres menor de 18 años.

La nueva latita 269 de Paceña es ideal para consumirse cotidianamente en el hogar y con la ventaja añadida de que se enfría más rápido que los calibres mayores.

“Este es otro aporte de la CBN a su pilar de consumo inteligente que busca que todas las experiencias con sus productos sean positivas. A través de él, buscamos promover que nuestros clientes disfruten de nuestros productos de forma consciente y responsable”, explicó el director de Asuntos Corporativos de la empresa, Ibo Blazicevic.

CBN implementa campaña para promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas. En los últimos años se ha alcanzado con capacitaciones, talleres y actividades de reflexión y sensibilización a 200.000 familias del país, 15.152 estudiantes, 1.075 folkloristas a nivel nacional, 8.552 vivanderas y a 51.182 puntos de venta a nivel nacional.

Consumo en Bolivia

Bolivia tiene uno de los menores consumos per cápita de alcohol de América del Sur. Las bolivianas y los bolivianos consumen en promedio casi la mitad de lo que ingiere un ciudadano brasileño promedio.

En Sudamérica, Bolivia y Ecuador son los países de menor consumo de Alcohol, en la mitad del rango se encuentran países como Perú, Colombia, Venezuela o Paraguay, mientras que los países que encabezan el consumo de alcohol en la región se encuentran Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud.

El consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia tiene algunas peculiaridades que no se presentan en otros países. En general, el consumo per cápita anual es más bajo que la media de la región, el problema es que éste consumo se concentra en periodos cortos.

“Nuestro objetivo al promover el Consumo Inteligente es que en Bolivia los consumidores cambien sus normas sociales y reduzcan de manera mensurable el consumo excesivo, creemos que esta nueva presentación aportará a esta causa”, concluyó el ejecutivo de la CBN.