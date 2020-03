Parlamentarios de facto cobrarán Bs. 67.528.000

«Es inaudito y total falta de respeto a la inteligencia del pueblo, que 130 diputados y 36 senadores, titulares, y 130 diputados y 36 senadores, suplentes, perciban la fantástica suma de más de 67 millones de bolivianos», señalan dirigentes cívicos en comunicado entregado a medios de comunicación.

Explican «que cada uno de los parlamentarios titulares percibe, gana, Bs. 22.000 mes como dieta y cada uno de los suplentes Bs. 12.000.

Desde octubre, noviembre, diciembre, más aguinaldo año 2019, enero, febrero, marzo, y posiblemente hasta agosto 2020, total por 12 meses, los titulares cobraron y cobrarán Bs. 43.624.000 y los suplentes Bs. 23.904.000, totalizando Bs. 67.528.000.

Dineros que bien pueden servir para comprar canastas de alimentos de Bs. 400, para distribuirlas en forma gratuita a 16.882 familias de escasos recursos económicos que por la cuarentena y emergencia sanitaria no tienen con qué adquirir alimentos para subsistir», señala.

«Quién los eligió y cuándo el pueblo fue convocado a votar para que ellos usurpen esos cargos? Son parlamentarios de facto, debían haber dejado el cargo el 22 de enero de 2020, a la fuerza están acomodados en las sillas de la asamblea legislativa, qué leyes de importancia aprobaron, acaso es suficiente que cuatro integrantes del Tribunal Constitucional los hayan prorrogado ocasionando grave déficit económico a las arcas del tesoro, no es posible seguir espectando que sin trabajar cobren mientras millones de pobres ya no tienen qué comer.

En esta situación de emergencia nacional, no cabe que se les siga manteniendo en sitiales que no les corresponde, el pueblo en su conjunto no les obedece ni los ampara.

Desde el año 2005, hace catorce años, diputados y senadores ofrecían otorgar el cincuenta por ciento de sus dietas mensuales en favor de las comunidades y localidades por los que fueron encumbrados, pero a la fecha ninguno de ellos cumplió con sus regiones, desafiamos a que alguno presente prueba que donó, otorgó, dio, el 50% de sus dietas en favor de sus comunidades o regiones, fueron y son falsarios que se valieron de la gente pobre, para con mentiras y decir que harían algo por sus lugares se apoltronaron en los cargos.

Se impone que los legisladores acaparadores de dinero se solidaricen con el pueblo, con la gente pobre, que no tiene dinero para adquirir alimentos.

El sacrificio, ante el virus que comienza a multiplicarse en Bolivia, no debe ser solo de campesinos, mineros, indígenas, pobladores de ciudades, campo y tierras del oriente y occidente, también tiene que ser de quienes se dicen representar a los más pobres.

Si todos somos iguales ante la Ley, por las necesidades de salud pública es urgente, necesario, que ese monto de más de 67 millones de bolivianos, se destine para adquirir alimentos y se distribuya a quienes más lo requieren, a los que tienen familia de tres o cuatro hijos, los que no tienen empleo o quienes vivían de vender en las calles, de quienes constituyen la economía informal y que al presente no saben qué hacer.

Las juntas vecinales, los comités cívicos, las organizaciones laborales, los universitarios, deben exigir que en estas horas y días en que la población cumple con disposiciones gubernamentales, para preservar la salud pública, los diputados y senadores se despojen de su egoísmo y que las canastas gratuitas lleguen a las familias más necesitadas.

La Presidenta del Estado Jeanine Añez, al igual que la ex primera dama de Argentina Evita Perón, manifestó «que acudirá a brindar apoyo a la gente más necesitada, a los más pobres». «Es el momento que así sea», indican y firman, como miembros de los comités cívicos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Antonio Lazarte, Marcelo Ustarez Galindo, Andrea Callisaya Mercado.