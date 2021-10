«Estamos intentando lograr (participar) una Copa para el siguiente año, pelearemos hasta el final por un cupo a la Libertadores, sea entre los dos primeros, o después en los que se tiene por adelante, hay nueve partidos por jugar nosotros pelearemos hasta el final por un cupo a la Libertadores», expresó Antonio Carlos Zago, entrenador de Bolívar.

Los celestes continúan con los entrenamientos, de momento con la ausencia de los jugadores que son parte de la Selección Nacional que se encuentran concentrados en la ciudad de La Paz en espera de su último partido de la triple fecha del mes de octubre, el día jueves la Verde jugará contra Paraguay en el estadio Hernando Siles, de la Paz.

Pero no son las únicas ausencias, ya que en los últimos días el plantel de Bolívar fue uno de los que más bajas sufrió por contagios por covid-19, que impidió que los entrenamientos del plantel se cumplan como había planificado el técnico brasileño quien alista el elenco para jugar contra San José el fin de semana, aunque persiste la incertidumbre si el santo se presentará para este encuentro.

«La mayor preocupación fue que tuvimos los casos de contagios por coronavirus, pero cuando regrese el campeonato estaremos listos y bien, hicimos lo que teníamos que hacer, improvisamos para no perder la condición física. Nosotros siempre pensamos en mejorar, espero que cuando comience el campeonato mejoremos», continuó el entrenador en conferencia de prensa.

Para el partido contra el santo, el técnico dijo que no les distrae el hecho de que aún no se conoce si el equipo se presentará al encuentro contra el celeste «nosotros fuimos entrenando, no sé qué pasará con ese partido, pero seguiremos entrenando». Pese a que aún no se conoce con qué plantel jugará el próximo compromiso, el técnico ante el siguiente rival no podrá con Erwin Saavedra, pues pese a que superó el virus es baja por acumulación de tarjetas amarillas (cinco en total).

Sobre el santo el técnico dijo: «No sé qué pasó con ellos (San José), es una opción de ellos (el no presentarse), nosotros vamos a estar listos para ese partido, estamos trabajando para eso, estaremos listos».

El brasileño también fue interrogado sobre los jugadores de Bolívar que son parte de la Selección Nacional, comentó que como entrenador él habría tomado en cuenta «en esta última convocatoria ellos no jugaron mucho, para mí mis jugadores siempre serán los mejores, pero hay un entrenador con otras ideas que están intentando hacer los mejor».