Peugeot inauguró su new showroom 3S, el más completo de Bolivia

Exposición y venta de vehículos, servicio técnico especializado y repuestos originales, son los tres servicios que ahora Peugeot ofrece en un solo lugar. Se trata del renovado y ampliado Blue Box, el showroom integral más completo de la reconocida marca automotriz en el país, que llega con el concepto 3S (sales, service & spare parts), haciendo alusión a los tres beneficios que brinda con el objetivo de entregar una atención más completa ante los requerimientos y necesidades de los usuarios.

“Tres áreas conforman nuestro showroom integral 3S. En el frontis principal está la sala donde se exhiben y comercializan los vehículos; al lado está el espacio de servicio técnico dotado con lo último en tecnología para diagnóstico automotriz de la marca, personal altamente capacitado por la fábrica y capacidad para atender hasta 12 vehículos diarios, además de la sala de espera con cafetería y wifi, todo con puertas automatizas por sensores para que el cliente esté cómodo y seguro. Finalmente, en la parte posterior, está el sector de venta de repuestos originales. La marca pensó en todas las medidas de bioseguridad y los detalles para brindar bienestar y eficiencia a los clientes, porque entendemos que el tiempo es importante”, mencionó José Cortez, gerente general de Bolivian Auto Motors (BA), empresa pionera del rubro en el país, que ostenta la representación.

José Cortez, Diego Salvatierra y Johnny Salvatierra





Nuevo Peugeot Service

“En Peugeot, continuamos apostando por nuestra región y el país, es por eso que invertimos alrededor de $us. 1.550.000 en esta imponente infraestructura, de los cuales $us. 700.000 se destinaron al nuevo taller y $us. 850.000 en la construcción inicial del Blue Box, una fuerte suma para estar al nivel de las grandes inversiones realizadas por la marca felina en Latinoamérica”, comentó Johnny Salvatierra, presidente de directorio de BA.