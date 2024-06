Piden abrogar las leyes incendiarias

Malas noticias para la Madre Tierra. Más de tres mil puntos de fuego se registran en nuestro país, debido al reinicio de quemas y chaqueos, precisamente cuando la humanidad recuerda el Día del Medioambiente. Parece que no se ha comprendido el riesgo de incendios que existe con estas insanas prácticas, ni el daño que se ocasiona a la naturaleza, menos la necesidad de contribuir a mitigar el cambio climático y la contaminación. El Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, registró 3.002 focos de calor en seis departamentos. Santa Cruz concentra el 95% con 2.873 focos de calor, en Beni, 79; en La Paz, 32; en Cochabamba, 5; en Chuquisaca, 6; y en Tarija 7. En los departamentos de Pando, Potosí y Oruro no se presentaron estas eventualidades.

Recordemos que en 2023, en Bolivia se perdieron 3,3 millones de hectáreas de bosques, matorrales y pastizales. Frente a estas realidades, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos de las Fuerzas Armadas, está preparado ante cualquier eventualidad. Afirmó que se cuenta con más de 7.000 bomberos forestales y el equipamiento necesario para actuar en caso de incendios.

Pero la respuesta que el país necesita frente a los riesgos ambientales, tiene que ver con el respeto a la legislación que proclama la protección a la naturaleza. La Constitución Política del Estado determina que «las personas tienen derecho a un medioambiente saludable, protegido y equilibrado». Las leyes proclaman el respeto a la Madre Tierra y el cumplimiento de los compromisos internacionales para evitar el calentamiento global que ha llegado a límites del más alto riesgo.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach envió dos cartas, una al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca en la que expresa su preocupación del impacto que tienen los incendios en el medio ambiente y solicita abrogar el DS 3973, mismo que autoriza quemas y desmontes con fines agropecuarios en Santa Cruz y Beni. La segunda carta está dirigida al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, solicitando la abrogación de la Ley 741 con la finalidad de disminuir el impacto ambiental por las quemas.

Precisamente esta semana se ha recordado el Día Mundial del Medio Ambiente, evento que reunió, mediante la ONU, a líderes, autoridades, científicos y ambientalistas de todo el mundo para analizar la actual situación global. El mes pasado fue el más caluroso de la historia, van doce meses seguidos de temperaturas récord, el planeta está tratando de decirnos algo, pero parece que no escuchamos, dijo el miércoles el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres, durante la celebración del Día Mundial del Medioambiente, y aseguró que ha llegado el momento de la verdad con respecto al cambio climático dada la urgencia de una acción global que, de llevarse a cabo, traería grandes oportunidades de prosperidad y desarrollo sostenible.

«En el caso del clima, no somos los dinosaurios. Somos el meteorito. No sólo estamos en peligro: somos el peligro. Pero también somos la solución», declaró. Guterres recordó que las emisiones globales deben reducirse un 9% cada año para mantener vivo el límite de aumento de temperatura de 1,5 ? por encima de los niveles preindustriales, lamentando que, al contrario, el mundo esté emitiendo tantos gases que para 2030 podría haber incrementado por arriba del límite las temperaturas. «Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta. Tenemos que salir de esta autopista que nos lleva al infierno climático. Y lo cierto es que somos nosotros los que vamos al volante. El límite de 1,5° todavía es posible. (…) Superar el umbral de 1,5 por un periodo corto no significa que el objetivo a largo plazo esté alcanzado. Significa que tenemos que luchar más duro y tenemos que hacerlo ahora», dijo el Secretario General de la ONU. También afirmó que la batalla por los 1,5 grados se ganará o perderá en esta década bajo la supervisión de los líderes actuales: «Todo depende de las decisiones que tomen, o dejen de tomar, esos líderes, especialmente en los próximos dieciocho meses», concluyó.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), afirma que existe un 47% de probabilidades de que la temperatura media mundial durante todo el quinquenio 2024-2028 supere en 1,5 °C la de la era preindustrial, frente al 32% del informe del año pasado para el periodo 2023-2027. Según el Informe Anual sobre el estado del clima en el planeta, esa probabilidad se eleva al 80% cuando hablamos de que la temperatura media anual supere «temporalmente» los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales durante al menos uno de los próximos cinco años. El informe señala que, además, hay un 86% de probabilidades de que al menos uno de estos años establezca un nuevo récord de temperatura.