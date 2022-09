¡Pizza Week llega a La Paz!

Con el principal objetivo de impulsar un mayor movimiento económico en el rubro gastronómico, del 6 al 18 de septiembre se realizará la primera Versión de Pizza Week, un evento en el que se podrá disfrutar de más de cincuenta recetas de pizzas gourmet artesanales, creadas de forma exclusiva para el evento. Dos docenas de restaurantes de la ciudad ofrecerán un menú que incluye una pizza personal y una bebida por Bs. 55.

Bajo el mismo formato del exitoso Burger Week, Vértice Comunicación realizó el lanzamiento de la Primera Versión de Pizza Week “que nos traerá increíbles menús creados por los chefs de manera exclusiva solamente para el evento”, señalaron ejecutivas de la empresa organizadora.

“Nuevamente seremos testigos de una increíble y creativa oferta de la mano de chefs expertos que presentarán pizzas con ingredientes originales: cerdo braseado a la leña, ricotta con miel al ajo, manzana deshidratada con un toque de pesto, mermelada de tocino, jalapeño rebozado frito, salsa de moras asadas, hojitas de huacataya fritas, manzana verde asada, incluso ¡Nutella!”, comentaron. Adicionalmente a los ingredientes, las masas también se destacarán por su originalidad, pues habrá opciones de masa rellena de queso crema roquefort, masa flameada con vodka, masa de cuñapé, pizza negra con tinta de calamar, masa de coliflor sin gluten, entre otras. “Incluso tendremos una pizza con ¡tacos incluidos! Combinaciones exóticas y sabrosas son la promesa de esta primera versión”, concluyeron las ejecutivas.

Anacleto, Averno, Cadillac Wings and More, Cozzolisi, Dacomi & Lunfardo, Danny Says, DT Brew House, Fellini, Khofisuyo, La Torre de Pizza, Little Italy, Loop, Marko, Masa, Misky Bites, Muela del Diablo, Nina, Propiedad Pública, Rojo, Tutto Pasta, Super Pizza, Steve, The Carrot Tree y The Steakhouse son los restaurantes participantes que ofrecerán el menú según sus horarios y días de atención hasta el 18 de septiembre.

Huari patrocinador oficial de la gastronomía boliviana

“Del 6 al 18 de septiembre se realizará la Primera Versión de Pizza Week en la ciudad de La Paz, donde 24 restaurantes expondrán pizzas únicas con ingredientes de origen boliviano. Como Huari, celebramos esta decisión cuyos sabores exaltan el paladar humano y maridan perfectamente con las variedades de nuestra marca”, destaca el gerente de marcas Premium CBN, Rodrigo Rocabado.

Huari acompañará esta primera versión del festival gastronómico con sus tres variedades: Huari Tradicional, una cerveza elaborada con malta, lúpulos nobles y agua de las vertientes de Azanaque; Huari Miel, que contiene un toque dulce de miel de abeja del valle boliviano; y Huari Chocolate, compuesta con cacao de la Amazonía boliviana.

Grandes aliados

La Suprema se suma a esta primera versión de Pizza Week como “harina oficial”, ofreciéndoles a todos los restaurantes un descuento para la adquisición del producto. “Estamos comprometidos con el desarrollo del sector gastronómico y ésta es una nueva apuesta, de la que estaremos seguros obtendrá un importante impacto. Estamos seguros que esta primera experiencia será un éxito”, señaló Renato Guillén, gerente de marketing de La Suprema.

El Banco de Crédito BCP acepta el desafío y se une al equipo de Pizza Week. Del 6 al 18 de septiembre, se realizará el evento en su primera versión en La Paz, donde disfrutaremos las mejores pizzas. “Para nosotros es muy grato poder auspiciar Pizza Week La Paz, son 24 restaurantes participantes que ofrecerán sus mejores y más originales pizzas por Bs 55 el menú. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar al sector gastronómico y a su desarrollo. Estamos seguros que esta iniciativa traerá consigo excelentes resultados”, resaltó Lili Riveros Gerente Banca Minorista Región Occidente.

Pepsi forma parte, como la gaseosa oficial, de la 1ra versión de Pizza Week, y junto a 7up de auspiciador llegan como el acompañante perfecto para disfrutar con todas las recetas originales que presentan los chefs para este evento. “Nos enorgullece y emociona ser parte de esta nueva versión de Pizza Week, ya que junto a 24 únicos menús de pizza y nuestra plataforma #SiConPepsi se desarrolla la innovación en el sector gastronómico”, comentó el Gerente de Gaseosas CBN, Holger López.

Droguería INTI se asocia nuevamente a los eventos “Week”, como un compromiso con el desarrollo del sector gastronómico. “Los excelentes resultados de Burger Week y Restaurant Week nos impulsan a apoyar la primera versión de Pizza Week que promete ser un evento muy exitoso. Estamos convencidos que le dará un importante impulso al sector ”, sostuvo destacó Ronald Reyes, gerente general de la empresa farmacéutica.

“Nos complace sumarnos a este gran evento, al que apoyamos para impulsar a la reactivación económica de comercios locales, ofreciendo considerables beneficios para incrementar sus ganancias e impulsar su crecimiento”, destacó Alvaro Gonzales, Gerente de Negocio Adquirente de Red Enlace, quien adicionalmente recomendó a los comensales “disfrutar de la facilidad de pagar sin efectivo mediante Red Enlace; desde pagos con tarjeta de débito o crédito, sin contacto, y ahora, mediante Tigo Money y QR desde nuestros equipos POS. Una variedad de opciones, pensadas en brindar a los usuarios, más facilidad y seguridad a través de plataformas tecnológicas, seguras y prácticas, para facilitar el flujo de transacciones de los usuarios”.