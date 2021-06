Debido a la tercera ola de Covid-19 y la nueva cepa P1, las mujeres embarazadas están siendo afectadas y corriendo un riesgo incrementado de morbi-mortalidad, por lo que Bayer Boliviana, junto al reconocido ginecólogo – obstetra, Dr. Luis Kushner, dan a conocer a la población sobre la planificación familiar en tiempos de Covid-19.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la planificación familiar es el derecho a la salud sexual y reproductiva, que permite a las personas tener un número de hijos y determinar el intervalo de embarazos.

Según el Dr. Luis Kushner, ginecólogo – obstetra, especialista en reproducción humana de la ciudad de La Paz, en estos tiempos de pandemia la planificación familiar es importante porque la nueva cepa P1 está afectando en un 30-40% a personas en edad fértil (entre los 20 y 40 años), razón por la cual sería ideal posponer la gestación para un momento donde baje el pico de la ola, y el contagio esté más controlado, además de una masiva vacunación pre gestacional y/o después de las 9 semanas de embarazo.

Planificación fanmiliar y Covid – 19

Una alternativa eficaz y de bajo riesgo es la utilización de métodos anticonceptivos intrauterinos que son útiles por dos razones: “primero porque la reversión de la fertilidad es rápida e inmediata cuando la paciente deja de usar el anticonceptivo, y así nuevamente se expone a lograr un embarazo cuando lo desee. Por lo tanto, este método de fácil reversibilidad de la fertilidad, puede utilizarse desde un mes a 8 años, dependiendo cual sea el método y el deseo de la mujer. Además, de ser versátiles, no producen ninguna alteración hormonal ni moderada, ni severa donde la fertilidad se vea afectada” comentó Kushner.

Los dispositivos intrauterinos (DIU), son pequeños elementos que se introducen dentro del útero para situarlos en el endometrio, y pueden utilizarse con absoluta confianza desde los 18 años hasta los 45. Es importante que la mujer que desee utilizar este método, debe consultar con su médico especialista, quien debería descartar previamente algunas lesiones en el cuello uterino o alguna infección de transmisión sexual, antes de su inserción.

“Existen dos tipos de DIU, los no hormonales y los hormonales. Los primeros son en base a cobre, no actúan de forma hormonal sobre ninguna parte del cuerpo, los iones de cobre sirven para neutralizar el avance de los espermatozoides hacia el óvulo. Por otro lado, los DIU hormonales contienen una hormona de liberación mínima y constante, a nivel local endometrial. Estos anticonceptivos regulan el crecimiento endometrial, por lo que, el sangrado y el dolor de la menstruación disminuyen favorablemente. La ventaja para ambos es que, no es necesario recordar la toma de una pastilla diaria o aplicar una inyección anticonceptiva mensualmente y que su eficacia está descrita sobre el 98%”, resaltó el especialista.

En Bolivia, existe el acceso a ambos tipos de dispositivos. El DIU hormonal se encuentra en el mercado gracias al Laboratorio Bayer.

El Dr. Luis Kushner, destacó que los anticonceptivos hormonales y no hormonales son beneficiosos porque no interfieren con la fertilidad luego de retirarlos, y tampoco afecta la lactancia materna en el post parto.

Finalmente, es importante resaltar que todas las personas deban ser asesoradas por su médico de cabecera ya que Bolivia se encuentra atravesando una tercera ola de Covid -19. Ante cualquier manifestación de síntomas de esta enfermedad, es fundamental avisar al médico. Prevenir el contagio de Covid – 19 es responsabilidad de cada persona.