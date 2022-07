Por segundo año consecutivo el BMSC se posiciona en el primer lugar del Ranking Great Place to Work Mujeres 2022

Por segundo año consecutivo el Banco Mercantil Santa Cruz obtuvo el primer lugar en el Ranking “Great Place to Work Mujeres 2022”, que reconoce a las mejores empresas que conectan con el compromiso de equidad e inclusión de mujeres en el lugar de trabajo. La entidad financiera hace varios años que se destaca por ser un ejemplo de equidad laboral y liderazgo femenino.

“Nos mantenemos como la empresa número uno de los mejores lugares de trabajo para las mujeres y estamos muy orgullosos de ello. En el Banco Mercantil Santa Cruz contratamos y desarrollamos a nuestra gente por su capacidad, no por su género. Para nosotros es primordial ofrecer a nuestros colaboradores un lugar de trabajo en el que puedan sentirse valorados y respetados, donde puedan construir vínculos y desarrollarse profesionalmente tanto mujeres como hombres por igual”, afirmó el vicepresidente de Recursos Humanos del Banco Mercantil Santa Cruz, Hernán Solares.

El Banco Mercantil Santa Cruz tiene las siguientes características que lo han hecho merecedor de este premio: Del total de personal que trabaja en el Banco Mercantil Santa Cruz el 55,5% son mujeres, es decir cuenta con 1.198 colaboradoras y del total de cargos de liderazgo un 54% está a cargo de mujeres. Asimismo, la matriz salarial de la entidad financiera no distingue género, sino responsabilidades y es totalmente equitativa.

El esfuerzo del Banco Mercantil Santa Cruz por promover la equidad de género es especialmente importante en un sector que, históricamente, ha tenido una alta participación laboral masculina. Los estudios de Great Place to Work confirman que los lugares de trabajo inclusivos y diversos impactan positivamente en los resultados de negocio, contribuyendo a la definición de su estrategia, a la alineación de metas y al cumplimiento de los objetivos corporativos.

“En el Banco Mercantil Santa Cruz todos los beneficios que otorgamos a nuestro personal son de acuerdo con las características de cada grupo; pensamos en género, en edades, en el estado civil, si las familias están compuestas por niños o por adultos mayores, en que regiones, etc. nos enfocamos en atender a cada segmento de nuestro personal y generar bienestar en cada uno de ellos. Asimismo, gestionamos el desarrollo de nuestro personal promoviendo la igualdad de oportunidades; contamos con Planes de Carrera, Programas de Certificación, Planes de Sucesión y un Programa de Talentos, el cual está compuesto en un 53% por mujeres”, finalizó el ejecutivo.

De esta manera, el Banco Mercantil Santa Cruz destaca un año más por su equidad laboral, que es el producto de visión meritocrática, por el compromiso con su gente, sus valores y profesionalismo, reafirmando su liderazgo en la gestión de talento humano y clima organizacional.

