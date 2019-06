Promulgan ley que crea el municipio San Pedro de Macha en Potosí

El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley 096/2019 que creó el municipio de San Pedro de Macha en la provincia Chayanta del departamento de Potosí.

«Es un momento de mucha emoción y satisfacción por haber cumplido con el mandato de ustedes con la creación del nuevo municipio», indicó el mandatario.

San Pedro de Macha se convierte en el municipio número 41 del departamento potosino, al sur del país, que se consolida después de 80 años de haberse planteado la demanda, según los pobladores.

Morales aseguró que la creación del nuevo municipio se justifica por el número de habitantes y también porque junto a Colquechaca son dos pueblos «con bastante historia», además por el conflicto de límites que iba a generar división, por lo que fue mejor tomar la decisión mediante el consenso.

«Donde justifica creamos, donde no, no se puede», señaló y agregó que existen en el país municipios con poca población donde, incluso, hay una sola escuela, hecho que no es razonable, pero ya fueron creados hace muchos años.

Dijo que el problema de crear municipios con pocos habitantes, por ejemplo, es la transferencia de recursos, que prácticamente no alcanza «para nada» ni para pagar sueldos y el alcalde debe ganar menos que un salario mínimo.

El mandatario sugirió cambiar el nombre del nuevo municipio de San Pedro de Macha a Tomás Katari de Macha mediante una modificación a la norma que no alterará las condiciones de su nacimiento.

Aseguró que «sería histórico» y «sería lindo» que lleve ese nombre porque se trata de un caudillo criollo quechua que caminó 600 leguas rumbo a Buenos Aires para consolidar su reconocimiento como autoridad.

Exhortó a los habitantes del nuevo municipio a mantener la paz entre los pueblos, pues si bien son de la cultura del «Tinku» esa debe practicarse con la derecha ya que entre hermanos «somos ayllus en paz».

«No podemos pelearnos somos de thinku, pero tinku con la derecha, entre hermanos somos ayllus de paz, nunca ayllus en paz con los enemigos con los invasores, dominadores, siempre ayllu en guerra, pero entre hermanos ayllus en paz somos gran familia», mencionó.

El jefe de Estado consideró que San Pedro de Macha debe ser un municipio modelo, concepto que engloba recuperar el modelo democrático del ayllu que consiste en el consenso y no de las mayorías y minorías porque en ese esquema siempre quedará «un resentido».

Finalmente dijo que la prioridad en este momento es la construcción de una casa comunal o municipal para que funcione la administración del municipio.