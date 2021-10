Puedes Creer – Fundación Mercantil Santa Cruz impulsa campaña gratuita de cirugía de manos

Desde el 2013, Puedes Creer – Fundación Mercantil Santa Cruz en alianza con la Fundación SOS Mano Bolivia, impulsa el “Programa Manitos”, que busca devolver esperanza a todas las personas que tienen un problema de mano o miembro superior. A través de este programa, se realizan cirugías gratuitas a personas de escasos recursos que tienen problemas de malformaciones congénitas, secuela de quemaduras o traumatismos severos. Como resultado de la operación, se pretende que los beneficiarios puedan recuperar la movilidad en sus manos, devolviéndoles la oportunidad de utilizarlas para lograr darse a sí mismos y a sus familias un mejor futuro y una mejor calidad de vida.

Este año, se lanza una nueva campaña de cirugías de manos, esta vez en el departamento de Tarija, que se realizará del 15 al 21 de noviembre. La campaña la desarrollarán en forma conjunta el personal médico de la Fundación SOS Mano Bolivia, especialistas de la Universidad de Utah – Estados Unidos, entre ellos: cirujanos, anestesiólogos, fisioterapeutas y enfermeras, así mismo contará con el apoyo del personal médico del Hospital San Juan de Dios quienes acogen por quinta vez esta iniciativa.

Al respecto, las personas que deseen inscribirse para la evaluación deben aproximarse al Hospital San Juan de Dios desde el 25 de octubre y contactar en Informaciones a la Lic. Fabiana Tejerina en el horario de 7:00 a.m. – 13:00 p.m., de lunes a viernes.

Además de las intervenciones quirúrgicas, todos los pacientes reciben control médico, curaciones y rehabilitación por medio de fisioterapia. Los beneficiados son seleccionados de acuerdo a la gravedad de la lesión y condición socio-económica.

Hasta la fecha, mediante este programa se llegó a cambiar la vida de más de 620 personas con problemas de mano o miembro superior. Se han realizado más de 920 cirugías en 23 campañas a nivel nacional, lo que permitió a los beneficiados no solo mejorar su calidad de vida sino también la de sus familias. A lo largo de los años se fueron sumando las Fundaciones Internacionales ReSurge International y Helping Hands. Esto se traduce en médicos voluntarios que llegan desde Estados Unidos para beneficiar a un mayor número de personas.

Además de ello, Puedes Creer – Fundación Mercantil Santa Cruz a través de su campaña “Ayudar nos hace más HUMANOS”, dirigida a personas de escasos recursos, busca construir una base de datos sólida que refleje el número de personas que tienen problemas de mano o miembro superior para que puedan ser candidatos en su próxima Campaña de cirugía de manos.

“Actualmente no se cuenta con una estadística a nivel nacional de pacientes que padezcan malformaciones congénitas o que hayan sufrido accidentes en las manos o miembro superior. Por este motivo, hemos lanzado esta campaña, ya que muchas veces, no se da la importancia que les corresponde a nuestros miembros superiores; a pesar de que la autonomía personal empieza por las manos, son multifuncionales, nos permiten realizar actividades delicadas y precisas, realizar actividades pesadas, sentir, expresarnos de manera no verbal, entre muchas otras, en sí la mano es el mayor bien del trabajador y como Fundación Puedes Creer queremos identificar a aquellos bolivianos que necesitan estas operaciones y mejorar su calidad de vida”, afirmó Hernán Gonzales, Gerente de Responsabilidad Social del Banco Mercantil Santa Cruz.

Las personas que padezcan malformaciones congénitas o que hayan sufrido accidentes en las manos o miembro superior pueden completar el formulario digital, introduciendo el siguiente enlace en su navegador de internet: http://bitly.ws/hhFi , para ser posibles candidatos a las cirugías. En caso de que no padezca ninguno de estos traumas, pero conozca a alguien que sí, puede enviarle el enlace para que lo complete y así poder ser parte de la base de datos de Puedes Creer – Fundación Mercantil Santa Cruz.

El Banco Mercantil Santa Cruz a través de Puedes Creer – Fundación Mercantil Santa Cruz realiza un gran aporte para realizar estas cirugías, que es invertido en las operaciones, insumos y medicamentos necesarios para la atención de todos y cada uno de los pacientes. Asimismo, mediante el programa Centavoluntarios logra ampliar estos fondos y ayudar a más personas con las operaciones gratuitas.

“Nosotros implementamos el proyecto Centavoluntarios, con el objetivo de sumar fuerzas y amplificar el impacto de cada uno de nuestros programas solidarios. Hoy en día, cada centavito donado ha sido de gran ayuda y nos ha permitido cambiar la vida de muchas personas en situación de riesgo y vulnerabilidad a nivel nacional”, afirmó el ejecutivo.