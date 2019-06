Quispe ofrece «huevos» a García Linera para que se anime a debatir

El diputado opositor Rafael Quispe apareció ayer, en la Plaza Murillo, portando un maple de huevos con la intención de entregárselo al vicepresidente Álvaro García Linera, «para que se anime a debatir con la oposición» en «cualquier idioma». Asimismo, envió una carta aceptando debatir sobre diferentes temas de interés nacional.

«No funciona sus 70 millones de neuronas, por eso ojalá estos huevos, que le faltan al Vicepresidente, puedan un poco hacer saltar sus 70 millones de neuronas», manifestó el diputado.

«Planteamos al Vicepresidente debate, ‘donde usted quiera, en el idioma que quiera’, y el Vicepresidente se ha corrido. No quiere debatir, por eso trajimos los huevos que le faltan, que pueden mover sus 700 millones de neuronas», puntualizó.

De igual modo, el legislador envió una carta en la que acepta debatir, y le pide al Vicepresidente que fije «hora, fecha, idioma y canal televisivo», reportó Erbol.

Recordar que con miras a los comicios del 20 de octubre, los diputados de oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentaron, a principios de mes, un proyecto de ley para obligar a los binomios presidenciales a debatir sus propuestas electorales. La idea fue descartada por algunos sectores del Movimiento Al Socialismo, en tanto que el vicepresidente Álvaro García Linera accedió a debatir pero contra todos los candidatos de oposición al mismo tiempo.

«Se establece la obligatoriedad de debates electorales entre candidatos a Presidente y Vicepresidente del Estado, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas», se lee en el primer artículo del proyecto.

La norma propuesta contempla que el debate se debe dar en los 25 días hábiles posteriores a la fecha de inscripción oficial de candidaturas, prevista para el 19 de julio en el calendario electoral. Establece que los candidatos que no participen en debates serán sancionados «con el no otorgamiento de espacios de publicidad estatal y no estarán habilitados a la publicidad privada, y dichos espacios (vacantes) se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes».

Desde su candidatura para las elecciones generales de 2006, cuando llegó al poder, Evo Morales nunca participó en debates presidenciales. La última vez que lo hizo fue en las elecciones de 2002 en las que perdió ante Gonzalo Sánchez de Lozada, con quien precisamente debatió. En las elecciones generales de 2006, 2009 y 2014, los postulantes de otros partidos debatieron pero sin Morales.

Consultado, el actual vicepresidente y candidato a la reelección por el MAS, Álvaro García Linera, sobre esa propuesta accedió pero bajo sus condiciones.

En esa oportunidad aseguró que está dispuesto a debatir, sin embargo, «para no aburrirse», planteó que pongan al frente a cuatro o seis de los candidatos opositores que participarán en las elecciones generales de octubre.

García Linera agregó que no les llegó ninguna convocatoria oficial para un debate, pero que en caso de hacerlo él estará presto para participar, aunque evitó referirse a si el presidente Morales aceptaría participar en el debate propuesto por la oposición.

En criterio de Rafael Quispe, el vicepresidente no ha cumplido con ese reto.

«Te corres, yo creo que esto (los huevos) te falta y te voy a regalar», puntualizó el opositor.

Aclaró que, si García Linera sólo quiere debatir con candidatos, él actúa a nombre del postulante vicepresidencial de Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez.