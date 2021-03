Real Tomayapo debutó con una victoria sobre el campeón

El plantel de Real Tomayapo debutó con una victoria sobre Always Ready la noche del jueves (1-0), el partido correspondió a la primera fecha del campeonato de la División Profesional y se jugó ante más de cinco mil personas quienes dejaron el IV Centenario, de Tarija, más que contentos, pues el benjamín había derrotado al vigente campeón boliviano.

Dicho y hecho, ambos equipos se presentaron con sus titulares para enfrentar este encuentro como habían anunciado, durante la semana uno y otro garantizaron este cotejo que rompió los protocolos de FABOL, cuyos ejecutivos exigen ser atendidos en sus peticiones por lo que mantienen un «paro» hecho que ocasionó que de siete cotejos pactados para la primera fecha solo se jugaron tres, dos con juveniles y titulares, otro con equipos completos.

El partido se disputó ante la expectativa del público que volvió a disfrutar del fútbol profesional después de muchos años, pues los elencos que representaban a los tarijeños descendieron (Ciclón, Petrolero), además el equipo de Real Tomayapo participa por primera vez en la División Profesional, de haber logrado el permiso para que el cotejo se juegue con el aforo completo, los hinchas habrían llenado el IV Centenario.

Para ambos rivales fue el primer partido oficial de la temporada 2021, pues llegaron después de una pretemporada exigente, en el caso de la visita jugó más partidos de preparación, además se fue rumbo a Brasil para jugar con rivales de ese país, los resultados no convencieron a los dirigentes del actual campeón boliviano y condicionaron al cuerpo técnico que está a la cabeza de Sebastián Núñez.

En la previa del cotejo, el benjamín del campeonato no hizo bulla para este choque, el técnico Marcelo Robledo en más de una ocasión dijo que enfrentarán al campeón con todo su potencial, además de plasmar el trabajo que realizaron antes que se inicie el torneo y así fue, el plantel mostró un juego de conjunto, con una defensa férrea que no permitió que pase la pelota a su arco.

Además, contó con jugadores inspirados como Jimmy Isita que estaba en todas las jugadas y se dio el gusto de abrir el marcador cuando se jugaba el minuto 30, tras un pase perfecto de Cristian Silos, el tanto fue celebrado con todo, quienes asistieron al campo deportivo no se cansaron de aplaudir al futbolista quien se llevó todas las miradas.

Para el campeón de la División Profesional no fue su noche, la labor de los jugadores no permitió cambiar los ataques por goles, pues los locales no les permitieron abatir a Diego Zamora, quien estuvo atento para resguardar su arco, las pocas jugadas de peligro del millonario fueron frenadas ahogando el grito de gol.

A los 73 minutos del cotejo el plantel visitante reclamó penal, pero el árbitro que siguió la jugada de cerca cobró tiro libre, Javier Sanguinetti remata y la pelota choca contra la barrera. El juego continuó con un claro ganador, el Benjamín que se estrenó con una victoria sobre el campeón boliviano.