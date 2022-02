Refacción de baños en hogares y escuelas de niños, mejora condiciones de higiene y salud

Cerámica Gladymar S.A. presentó el mes pasado su nueva campaña de RSE denominada “HumaniDar”, con la cual marca su firme compromiso en aportar al desarrollo de niños que habitan en hogares bolivianos y mejorar sus condiciones de vida.

La campaña consiste en la refacción de los espacios sanitarios de los hogares y escuelas de niños a nivel nacional, donde la empresa se compromete a la refacción total de tres de estos baños, e invita a la población a brindar su apoyo para llegar a muchos hogares más y mejorar las condiciones de salud de otros niños.

La encargada de la elaboración de este proyecto es la arquitecta Norka Rocha, quien detalla lo que fue el paso a paso de la reconstrucción y rediseño de estos espacios, con el objetivo de que los niños puedan contar con un espacio seguro, higiénico, cómodo y de larga duración.

“Los baños que vamos refaccionando no se encontraban en condiciones para que los niños puedan usarlos adecuadamente. No eran visualmente agradable y el olor alertaba la presencia de gran humedad que ayuda a la proliferación de hongos y bacterias que causan infecciones a los niños”, detalla la arquitecta.

Desde la cantidad de baños, la falta de cerámicas especiales, grifos oxidados, bebederos en mal estado expuestos al sol, y una cañería que no funcionaba, se tuvo que rediseñar y reconstruir la funcionalidad de estos baños, mejorando el funcionamiento de lavamanos, inodoros, agregando cerámicas en los espacios indicados, y agregando bebederos en espacios y condiciones que sea más cómodo para los niños.

Se aumentó la cantidad de baños, se construyó baños aparte para los cuidadores y profesores encargados de estos establecimientos y ahora, ya cuentan con materiales de revestimiento especializados para estas áreas, ya que son fáciles de limpiar y ayudan a que no se retenga tanta humedad y sus consecuencias.

“Ver la alegría con la que los niños esperaban estos baños me demostró que HumaniDar no solo era necesaria para brindar espacios óptimos de higiene, sino que también para ofrecerles a estos niños una oportunidad para vivir mejor. Formar parte de este proyecto me encantó”, agrega la arquitecta Norka Rocha.

Los productos que Gladymar brindó para la elaboración de este proyecto no solo tienen componentes indispensables para espacios sanitarios, sino que también se buscó diseños que alegren a los niños. Entre ellos estaba un formato 90×90 de la nueva colección de la empresa inspirada en Bolivia denominada “Insignia”.

“Invitamos a toda la población a que forme parte de esta segunda fase de HumaniDar, ya que con su aporte podremos llegar a mejorar las condiciones de vida de muchos niños. Esta campaña, además, tiene el propósito de unirnos como bolivianos bajo el lema “Hagámoslo Juntos””, afirmó Luis Fernando Arias, Gerente Comercial de Gladymar.