Renault destaca en Exponorte con los nuevos Kwid y Oroch 2023, dos vehículos líderes en el mercado

La feria multisectorial más importante del norte integrado, Exponorte Dinámica 2023, tiene entre sus principales atracciones a la firma francesa Renault, la cual destaca por su variada oferta automotriz que se adecua a todas las necesidades, ya sean urbanas o rurales.

Dentro de la nutrida oferta que se exhibe Renault en el imponente stand de RafCAr Motors, concesionario autorizado de Imcruz Center, sin duda alguna llaman la atención dos vehículos: El nuevo Kwid Bitono y la nueva Oroch motor 1.3 TCE (Turbo Control Efficiency).

“Hablar del totalmente renovado Kwid, es hablar de seguridad, altura y nuevas tecnologías. Son cuatro palabras que describen, en parte, las características de la principal opción que tienen los amantes de los SUV (Vehículos Utilitarios Deportivos) en Bolivia, por su relación entre calidad y precio”, asegura Diego Roca, Brand Manager de Renault Bolivia.

Mayor altura para los desniveles. – El nuevo SUV de los compactos viene con una dimensión de altura sobre el suelo que se incrementa de 180 a 185 mm que, sumado a las llantas de aleación de 14”, se adecua perfectamente para sobrepasar los rompemuelles que no están a medidas, superar los baches de las carreteras, aun cuando la capacidad de carga del maletero de 290 litros esté al límite.

Pantallas touch para una mejor experiencia. – La tecnología es parte esencial del citycars más demandado del mercado. El nuevo Kwid se diferencia de la versión anterior porque lleva un sistema multimedia con pantalla táctil de 8” compatible con Android Auto e iOS CarPlay, además de la cámara de retro y los retrovisores eléctricos según la versión.

El nuevo Kwid llega con un motor de 1.0 litros y transmisión manual de 5 velocidades, disponible en 4 versiones: NEW KWID OUTSIDER, NEW KWID ZEN, NEW KWID INTENS y NEW KWID INTENS BITONO, este último con un precio de lanzamiento de $us. 16.000.

Por su parte, la nueva Oroch llegó para revolucionar el segmento de las pick up con su increíble potencia y torque adicional, gracias a su nuevo motor 1.3 TCE, un nuevo diseño exterior que aumenta su robustez, un interior renovado y más sofisticado, así como el equipamiento de nuevas tecnologías para mejorar la conectividad, el confort y la seguridad.

La cabina completamente renovada introduce un sistema multimedia con pantalla de 8» con conectividad inalámbrica para teléfonos inteligentes a través de Android Auto y Apple CarPlay. El modelo ahora viene con un Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), Sistema de Control de Tracción (TCS) y tecnologías que permiten recuperar de forma segura el control del vehículo en caso de pérdida de agarre o tracción en carretera, aplicando fuerza de frenado y aceleración a cada rueda individualmente.

Igualmente, viene con el Asistente de Arranque en Pendiente (HSA), un sistema que facilita el arranque cuesta arriba, manteniendo los frenos apretados durante dos segundos hasta que el conductor configura y activa la primera marcha para mover el vehículo hacia adelante, incluso con la carga máxima. Otra tecnología sin precedentes es el Sistema Anti-vuelcos (RMI que ayuda a detectar las tendencias de vuelco de la carrocería del automóvil y funciona en conjunto con el ESP y el TCS para evitar el vuelco).

La nueva Oroch está a la venta en tres nuevas versiones: ZEN 1.6 MT 4×2, INTENS 1.3T CVT 4×2 e INTENS 1.3T CVT OUTSIDER, disponible desde los $us. 22.400.