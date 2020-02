Renault presenta en la Expoauto los renovados Logan, Sandero y Stepway

La primera versión de la Feria Automotriz de Santa Cruz, Expoauto, fue el escenario para el lanzamiento de los renovados automóviles de Renault, la marca francesa líder a nivel mundial.

Logan, Sandero y Stepway, tres de los modelos Renault más vendidos en Bolivia, fueron rediseñados con el objetivo de brindar vehículos más elegantes, seguros, económicos y con más equipamiento y tecnología. Están dotados con una nueva propuesta en los segmentos B/compactos, ahora cuentan con un potente pero eficiente motor y la opción de caja automática CVT, esta última, inspirada en el éxito de la Koleos.

“La novedosa caja automática CVT X-Tronic para los modelos Logan y Stepway, simula 7 velocidades en modo automática y 6 en modo manual secuencial, lo que brinda un excelente tiempo de respuesta, aceleración suave y continua, favoreciendo el confort de manejo”, mencionó Mónica Argandoña, Brand Manager de la marca en el país.











Los tres modelos incluyen una nueva propuesta de motorización (a partir de las versiones ZEN): un motor 1.6L, 16V desarrollando 111HP, que se traduce en más potencia por menos consumo de combustible, que representa una reducción de hasta el 12%; cumpliendo con el estándar EURO5 para emitir menos gases contaminantes y disminuyendo los costos de mantenimiento.

“Una de las prioridades de la marca es la seguridad y justamente los vehículos que estamos presentando en la muestra automotriz son claros ejemplos de esto”, aseguró Argandoña, añadiendo que es notable el aumentó en el nivel de seguridad, los vehículos ahora vienen de serie con cuatro airbags (conductor, pasajero y laterales); 5 apoyacabezas; estructura reforzada en acero con deformación programada y, desde la versión ZEN, control de estabilidad (ESC) y control de tracción (ASR).

Las versiones INTENS, el tope de gama de los nuevos Logan y Stepway, traen al segmento equipamientos premium como sensores de luz y lluvia, cámara de reversa y asistente de arranque en pendiente (HSA). Además de todo lo mencionado, los modelos también incluyen el sistema Media Evolution® y una radio táctil de 7” que permite replicar la pantalla del smartphone gracias a Android Auto® y Apple CarPlay®.

Si al diseño exterior se refiere, los tres modelos estrenan un moderno look en los que destacan la integración y la firma luminosa de la marca en forma de C-shape, gracias a los faros diurnos con tecnología LED. El automóvil Sandero y el crossover Stepway, también estrenan stops traseros LED para un estilo más refinado.

Saca tu mejor versión con la nueva gama de vehículos Renault, ya disponible en toda la red Imcruz a nivel nacional, asimismo, aprovecha la Expoauto y haz tu reserva con precios de lanzamiento (Logan desde $us 14.800, Sandero desde $us 15.200 y Stepway desde $us 17.900) que te permitirán tener el vehículo de tus sueños.