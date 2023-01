Reordenamiento vehicular se amplía a Obrajes y Calacoto con restricción vehicular

La Alcaldía de La Paz anunció este lunes que el reordenamiento vehicular en su segunda fase empezará el 1 de marzo y se ampliará del centro paceño, donde se aplica desde el 5 de diciembre, a las zonas de Obrajes y Calacoto con restricción a vehículos públicos y privados, además del control al transporte de carga.

«La segunda fase empieza el 28 de febrero o principios de marzo, es lo que debe quedar claramente definido. También debe quedar claramente definido que se van a ampliar las zonas en base a los consensos que podamos conseguir con el sector transporte y otras instancias de la zona Central a Obrajes y Calacoto», informó el secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Enrique Villanueva, en rueda de prensa junto al alcalde Iván Arias.

El alcalde Arias anunció que los detalles de la segunda fase serán explicadas días antes del inicio de la segunda etapa y una vez que se alcancen los consensos con los actores para su aplicación desde marzo próximo. «Una vez que hayamos concertado, explicaremos en detalle para que ustedes puedan conocer en una conferencia de prensa», dijo.

También afirmó que en días pasados «hubo demasiada especulación sin que se conozca la voz oficial de la Alcaldía de La Paz» sobre el vigente reordenamiento vehicular y, añadió, que lo único que provocaron «es provocar zozobra, generar incertidumbre y esa no es nuestra tarea».

Villanueva anunció que la segunda fase del reordenamiento vehicular comprenderá desde finales de febrero hasta el mes de julio e incluirá la «regulación del transporte de carga, controlando los horarios y las zonas específicas de descarga».

Respecto a la restricción vehicular, Villanueva afirmó que en la ciudad de La Paz circulan alrededor de 220 mil vehículos día, de los cuales 50 mil son del transporte público y el resto privados.

«Tenemos que preservar la conectividad porque al final se le pide al ciudadano el sacrificio de un día, no se está prohibiendo el uso del vehículo particular, eso debe quedar claro, pero hay que hacerlo porque la ciudad tiene esas condiciones y sin medidas más duras no se va a poder gestionar el tráfico de manera eficiente; cabe destacar que en ningún caso se va a restringir solo al vehículo particular, esta restricción va para el vehículo de transporte público y transporte privado», dijo la autoridad municipal.

Villanueva anunció que también se regulará el transporte de carga en las zonas de intervención con el reordenamiento vehicular. «Lo que consistirá en gestionar de mejor manera la penetración de los vehículos pesados en las áreas de restricción vehicular, definir horarios de circulación y zonas para construir más adelante corredores vehículos de transporte pesado». Actualmente, según un conteo realizado el pasado jueves, dijo, existe la penetración de 1.500 vehículos al centro de la ciudad.

La primera fase del plan, que rige desde el 5 de diciembre, está en plena ejecución y contempla los controles al estacionamiento irregular no permitido, el control de paradas de transporte y el uso de la señalización vial, además de otras infracciones como el trameaje y el incumplimiento de rutas.

En la conferencia de prensa estuvieron los dirigentes Limbert Tancara, de la Asociación del Transporte Libre (ATL), y Jaime Daza, de la Federación de Transporte Urbano de La Paz Chuquiago Marka. Ambos y por separado respaldaron la vigencia del reordenamiento vehicular.