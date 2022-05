Restaurant Week: La perfecta oportunidad para disfrutar de la comida gourmet

Hasta el 15 de mayo de forma simultánea 20 restaurantes se presentarán con un menú gourmet (entrada, fondo, postre y bebida) por Bs. 110. Por cada menú consumido, los restaurantes donarán Bs. 5 a Operación Sonrisa.

El evento se realizará en Alta Mar, Altura (Hotel Mitru Centro), DT Brew House, Fellini, Fuego, Highlanders, La Bastille, Lamurillo, Margarita, Marko, Mestizo, Muela del Diablo, New Sakura, Nina, Rojo, Rosmarino, Shangri-la, Takumi, The Carrot Tree y The Steakhouse. “Una imperdible oportunidad para disfrutar de los mejores restaurantes en sus diferentes especialidades: comida fusión, cocina de autor, italiana, francesa, japonesa, peruana, carnes a la parrilla, entre otros”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento.

Además, el ejecutivo señaló que las variedades de Huari darán una inédita propuesta de sabores a las creaciones gastronómicas que realizarán los 20 restaurantes partícipes de La Paz. “Los sabores de Huari empalman con los productos de origen que hay en Bolivia. Queremos realzar los exquisitos sabores que se expondrán en estos espacios”, expresó.